La concejal Gaby Azcoitía presentó un proyecto de ordenanza para crear una Mesa Interinstitucional Permanente de Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores, como espacio de articulación, diálogo, análisis y elaboración de propuestas entre organismos públicos, instituciones, entidades representativas del sector y demás actores vinculados al funcionamiento de dichos establecimientos.

“Estoy muy complacida con lo que pudimos avanzar en la Jornada que realizamos recientemente. Escuchamos a las familias de personas mayores que viven en residencias, a los titulares de esas instituciones, a los integrantes del Instituto de Salud del Colegio de Abogados, a profesionales del área de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Universidad Fasta, y de Universidad Atlántida, a funcionarios de la provincia y del municipio con directa incidencia en el tema, y a concejales de distintos bloques. Fueron varias horas de debate. Y, afortunadamente, todos estuvieron de acuerdo en conformar este espacio para avanzar y encontrar soluciones al problema”, afirmó la concejal del Bloque UCR/Nuevos Aires.

En la Jornada de Trabajo desarrollada en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, los sectores participantes coincidieron en la necesidad de contar con un ámbito donde poder abordar las cuestiones vinculadas a las residencias de larga estadía para adultos mayores.

El comienzo tendrá que ver con la urgente problemática de las habilitaciones que hoy dependen de la Provincia de Buenos Aires y que condicionan la cobertura de las obras sociales, pero también se planteó la importancia de la capacitación del personal que trabaja en estas instituciones y muchos aspectos vinculados a las exigencias reglamentarias que podrían corregirse.

La Mesa Interinstitucional estará integrada por un concejal de la Comisión de Salud –quien ejercerá la coordinación-; un concejal en representación de cada bloque; la Subsecretaría de Inspección, la Secretaría de Obras y la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredon; la Región Sanitaria VIII y la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; un representante de cada entidad que represente a las instituciones en cuestión, obras sociales y empresas de medicina prepaga, IOMA y PAMI.

Por otro lado, el proyecto de Gaby Azcoitía establece que la Mesa deberá reunirse, al menos, una vez por mes.