Una familia fue víctima de una violenta entradera en una vivienda del barrio Divino Rostro, donde al menos cinco delincuentes encapuchados irrumpieron durante la noche del lunes y, tras reducir a los moradores, escaparon con una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Matheu al 1600. De acuerdo con las primeras informaciones, los delincuentes ingresaron por el primer piso del chalet y sorprendieron a los ocupantes. Una vez en el interior, recorrieron distintos ambientes y sustrajeron alrededor de 20 millones de pesos, además de una cantidad de dólares que aún no fue precisada.

Los asaltantes permanecieron aproximadamente 15 minutos dentro de la propiedad y luego escaparon a bordo de un automóvil que circulaba sin patente. La rapidez con la que actuaron y la cantidad de integrantes del grupo son algunos de los elementos que forman parte de la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Robos Calificados de Casas Particulares, a cargo de Mariano Moyano.

En las últimas horas se dispuso el relevamiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), además de registros particulares de viviendas y comercios de la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los delincuentes e intentar identificar el vehículo utilizado para la fuga.

El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos de un sector residencial de la ciudad que en los últimos meses también fue escenario de otros hechos de inseguridad.

Ahora los investigadores buscan determinar si los delincuentes contaban con información previa sobre la vivienda y si el grupo podría estar relacionado con otros robos bajo una modalidad similar.