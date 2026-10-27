El Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA presentó los resultados de Preocupaciones Ciudadanas 2026, una investigación que se realiza desde 2009 para conocer cuáles son los problemas que los habitantes del Partido de

General Pueyrredon consideran relevantes y cómo se modifica esa agenda a través del tiempo.

Una característica central del estudio, desarrollado durante el mes de octubre, es que las preocupaciones surgen de respuestas espontáneas y no de opciones previamente definidas, lo que permite identificar qué temas adquieren relevancia desde la propia perspectiva de las personas encuestadas, sin condicionar sus respuestas.

A nivel local, la inseguridad registra una frecuencia de mención del 87% y

vuelve a ocupar el primer lugar. La desocupación alcanza el 54%, seguida por el estado de las calles (32%), la infraestructura y calidad de la salud (27%) y la calidad y funcionamiento

del transporte público (23%).

La evolución 2021–2026 muestra que la inseguridad se mantiene como la

principal preocupación local durante todo el período. La desocupación, en cambio, presenta mayores variaciones y en 2026 vuelve a acercarse a los niveles observados al comienzo de la serie.

El análisis territorial aporta otro dato: las cinco principales preocupaciones

locales están presentes en todas las zonas relevadas, aunque con distinta intensidad. La inseguridad prevalece en todo el territorio y la desocupación mantiene una presencia significativa en cada una de las zonas. “Los datos indican que no hay agendas completamente distintas según la zona.

Hay un núcleo de preocupaciones que se repite en toda la ciudad y después cambia la intensidad con la que aparece cada tema”, señaló Gabriel Coronello Aldao, director del Observatorio Universitario de la Ciudad.

Por otra parte, la edad introduce diferencias más marcadas. La desocupación alcanza su mayor frecuencia de mención entre los menores de 25 años, con el 66,7%, y

pierde peso entre los grupos de mayor edad. En sentido contrario, la salud adquiere especial relevancia entre los mayores de 65 años, donde alcanza el 50%. Entre los grupos de mayor edad también aumentan las preocupaciones vinculadas con impuestos y servicios y con el peso de esos gastos sobre los ingresos disponibles. Las diferencias entre mujeres y hombres son, en comparación, más acotadas.

Además, el estudio diferencia entre frecuencia de mención e importancia

asignada. Las primeras cinco posiciones de la jerarquización local se mantienen respecto de 2025: inseguridad, desocupación, economía/inflación, estado de las calles y salud. Sin embargo, pobreza e indigencia avanza cuatro posiciones y educación sube cinco.

El nivel de implicación también muestra que las principales preocupaciones no aparecen como cuestiones abstractas o lejanas. Algunas se experimentan de manera más directa y otras se reconocen principalmente como problemas sociales, pero en todas existe algún grado de relación con la experiencia cotidiana.

Una agenda que persiste y cambia con el contexto

A nivel nacional, la inseguridad es la preocupación individual con mayor

frecuencia de mención, con el 68%. Le siguen la inflación (43%), la desocupación (36%), la economía y política económica (33%), la corrupción (32%) y la pobreza e indigencia (31%).

La mayor presencia de la corrupción aparece como uno de los movimientos de la medición de este año. Sin embargo, una lectura conjunta de los resultados muestra otro rasgo de la

agenda nacional. Siete de las doce principales preocupaciones que presenta el informe están directamente vinculadas con la economía, entre ellas la inflación, la desocupación, la economía y política económica y la pobreza e indigencia.

“Si miramos cada tema por separado, la inseguridad aparece claramente

primera. Pero cuando miramos el conjunto, es muy fuerte el peso de la economía. La inflación, el trabajo, la pobreza y otros problemas económicos aparecen una y otra vez bajo distintas formas. Desde esa perspectiva, la economía es uno de los grandes

organizadores de la preocupación a nivel nacional”, señaló Coronello Aldao.

Aunque la evolución sistemática presentada en el informe comienza en 2021, la línea Preocupaciones Ciudadanas se inició en 2009. Las primeras mediciones ya registraban cuestiones vinculadas con la seguridad, el empleo y el funcionamiento de la ciudad. La mirada de más largo plazo muestra que algunos grandes ejes persisten, aunque cambien su intensidad y el lugar que ocupan otros problemas.

El informe también describe las expectativas sobre la evolución de esos

problemas. Los resultados muestran poca confianza en una mejora durante el corto plazo: el 69% considera que las problemáticas nacionales se igual o empeorarán y el 64% expresa esa expectativa respecto de las locales. Solo el 7% espera mantendrán una mejora a nivel nacional y el 6% a nivel local.

A la vez, aparece un nivel importante de incertidumbre. El 24% no sabe cómo

evolucionarán los problemas nacionales y esa proporción llega al 29% cuando se consulta por la ciudad. Los resultados, por lo tanto, no muestran solamente una expectativa negativa: combinan una baja confianza en que los problemas mejoren con dificultades para anticipar qué ocurrirá en los próximos meses.