La recta final del invierno muestra condiciones de tiempo primaverales en el sudeste bonaerense. La circulación de viento norte y el cielo poco nuboso permiten un incremento de temperaturas con máximas cercanas a los 24°.

Se estima que hasta el domingo inclusive, las tardes continúen templadas con cielo poco nuboso en toda la región.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar sobre la tarde-noche del mismo domingo con un período de inestabilidad debido al ingreso de un frente frío que modificará el panorama en el inicio de la próxima semana.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco y húmedo a templado por la tarde. Cielo despejado. Viento leve a moderado del sector norte/noroeste. La temperatura mínima se estima en 9° y la máxima en 23°.

Reporte @sebapagliarino