El concejal de AM-MDF, Gustavo Pulti, anunció la incorporación de Fernando Telpuk a sus equipos de trabajo, con el objetivo de elaborar propuestas y medidas concretas para fortalecer el aporte del Municipio en materia de seguridad.

Pulti explicó que “les informo a los vecinos que Fernando Telpuk se suma activamente para participar en mis equipos de trabajo. Con su amplia experiencia y conocimiento, nos ayudará a proponer medidas concretas para que el municipio sume aportes en el combate contra la inseguridad”.

El exintendente sostuvo que desde hace meses vienen planteando al gobierno municipal distintas alternativas frente a los problemas que atraviesa la ciudad.

En ese sentido, Pulti destacó que “desde hace meses venimos proponiendo al gobierno municipal soluciones a muchos de los problemas más urgentes que viven los marplatenses. La respuesta sigue siendo el silencio”.

“Pero a pesar de esa actitud -y más allá de las diferencias políticas- nosotros vamos a insistir en el mismo camino”, agregó.

Finalmente, Gustavo Pulti planteó que «el trabajo debe estar orientado a generar respuestas concretas para los vecinos. Los problemas tienen solución. Hay que arremangarse y ponerse a trabajar”.

Fernando Telpuk fue el primer Jefe de la Policía Local y docente de Escuela Municipal de Seguridad. También fue director del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y consultor de la ONU.

Intervino en innumerables procedimientos por delitos federales de criminalidad compleja como narcotráfico, contrabando y lavado de activos. Entre los casos de más resonancia estuvo la investigación, detención, traslado y alojamiento del jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, comisario general Hugo Tognolli, implicado en una causa por narcotráfico en 2012.

También fue parte de otro procedimiento de drogas en donde se allanó la sede de la Policía Federal de Salta deteniendo a varias personas incluyendo a funcionarios judiciales implicados.