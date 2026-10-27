Diego Topa regresa a Mar del Plata con «Topa: Un mundo de colores», el espectáculo con el que recorre el país y la región. Será el domingo 8 de noviembre en el Teatro Radio City (San Luis 1750), a las 17 en el Radio City, del Centro de Arte MDQ.

El show combina música, teatro y juego. Reúne los temas más populares de Topa con canciones nuevas, en una propuesta pensada para que grandes y chicos canten, bailen y participen de principio a fin. En escena aparecen personajes de su universo, como Mario, el Dino Bebé, y Pinto el Cartero.

«Un mundo de colores» es también el nombre del disco que Topa lanzó en 2024 y del programa que llegará a Canal 7. El espectáculo funciona como el costado en vivo de ese universo. Después de pasar por Jujuy, Santiago del Estero, Rosario y Uruguay, la gira llega a una ciudad con la que el artista tiene historia.

Topa es un viejo conocido del público marplatense. Muchos de los papás y mamás que hoy llevan a sus hijos crecieron con él, y por eso este es un plan que se disfruta entre generaciones. Con más de dos décadas de carrera, Topa fue conductor y protagonista de producciones de Disney Channel y Disney Junior.

Con «Es tiempo de jugar», su anterior espectáculo, ganó tres premios Hugo y tres Atina. Su canal de YouTube suma millones de reproducciones y sus shows convocaron a más de un millón de espectadores en más de una docena de países.