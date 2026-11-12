El abogado y dirigente político, Pablo Vera, presentará este viernes a las 19 en la sede de Acción Marplatense el libro Gato por liebre. Crónicas del experimento libertario.

La obra propone una mirada crítica sobre el gobierno de Javier Milei y parte de una pregunta central: ¿qué quedó de las promesas de campaña una vez que llegaron al gobierno?

El autor aborda cuestiones vinculadas con la economía, el trabajo, los ingresos, el rol del Estado y las transformaciones impulsadas por la administración libertaria.

La propuesta parte de comparar el discurso y las expectativas construidas alrededor de Milei con las políticas desarrolladas durante su gestión.

El libro suma además referencias a obras clásicas de la literatura como recurso para abordar discusiones económicas y políticas desde un registro menos técnico”.

“Gato por liebre” es el segundo libro de Pablo Vera y retoma varias de las inquietudes que había desarrollado en “$Líbranos del mal”, publicado en 2025.

El encuentro tendrá lugar en avenida Independencia 3248 y será abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Pablo Vera tiene estudios de posgrado en Economía Política y Política Criminal. Entre 2017 y 2020 ocupó distintos cargos vinculados con Seguridad y Gobierno en la Municipalidad de Avellaneda y en 2020 fue Director Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Desde enero de 2022 se desempeña como Subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.