Obras Sanitarias presentó formalmente este jueves los alcances de su Plan Director de Expansión y Mejoramiento Operativo del Servicio de Agua 2026-2035, un programa que establece las metodologías, pautas de planificación y proyecciones que orientarán el desarrollo del servicio durante los próximos años.

El anuncio estuvo a cargo del presidente de OSSE, ingeniero Tomás Amato, en el marco de las Jornadas Técnicas de Soluciones Innovadoras en Agua Potable, que se desarrollan hasta este viernes en el Hotel 15 de Mayo, con la participación de la vicepresidente de OSSE Cristina Coria, concejales, autoridades, especialistas y referentes de distintas instituciones vinculadas al sector.

La presentación del Plan Director constituyó uno de los principales ejes del encuentro, que propone generar un espacio de intercambio de experiencias, actualización profesional y análisis de nuevas herramientas para afrontar los desafíos actuales y futuros de los servicios de agua potable.

Amato destacó la importancia de la planificación y del rol del Estado para garantizar el desarrollo futuro de Mar del Plata y señaló: “una buena gestión no solo debe atender las necesidades actuales de los vecinos, sino también anticiparse a los desafíos del mañana”. En ese sentido, remarcó la responsabilidad de Obras Sanitarias de “proyectar las inversiones necesarias para alcanzar el 100% de cobertura de agua potable en General Pueyrredon, a partir de un análisis integral del funcionamiento del sistema, su capacidad y el crecimiento de la demanda, con el objetivo de garantizar un servicio seguro y sostenible para toda la comunidad. Este Plan Director 2026-2035 busca justamente eso: transformar una necesidad en un conjunto de obras, prioridades y decisiones concretas”.

Dos jornadas de intercambio y actualización técnica

A lo largo de las dos jornadas se desarrollan mesas temáticas y exposiciones vinculadas a la planificación estratégica en saneamiento, la gobernanza regulatoria, la contaminación del agua y la presencia de arsénico, los planes de seguridad del agua, la gestión de la distribución y el control de pérdidas mediante inteligencia artificial.

También se abordan soluciones innovadoras para la potabilización, tecnologías de membranas, eficiencia en el uso del recurso, agua no contabilizada y alternativas de reúso industrial, entre otros temas de interés para el sector.

El programa contempla, además, espacios de networking y una visita técnica a instalaciones de la empresa sanitaria municipal, con cierre previsto en la Torre Tanque, uno de los establecimientos emblemáticos de OSSE.

Las jornadas son organizadas conjuntamente por Obras Sanitarias, AIDIS, APLa, CIPBA y COFES, instituciones que impulsan esta convocatoria con el objetivo de promover el conocimiento, la cooperación técnica y la incorporación de soluciones innovadoras para fortalecer la gestión del agua potable.

Una hoja de ruta para el desarrollo del servicio durante la próxima década

El Plan Director de Expansión y Mejoramiento Operativo del Servicio de Agua 2026-2035 constituye una herramienta estratégica de planificación que permitirá orientar el desarrollo de la infraestructura sanitaria de Mar del Plata durante la próxima década. A partir de un diagnóstico integral del sistema y la aplicación de criterios técnicos de evaluación y priorización, OSSE proyecta nuevas obras de abastecimiento, ampliación de redes y modernización de instalaciones existentes, con el objetivo de alcanzar una cobertura universal, optimizar la prestación y garantizar una gestión sustentable del recurso hídrico, acompañando el crecimiento urbano y las futuras demandas de la comunidad.

Diez puntos claves

1. Planificación a diez años: establece una hoja de ruta para el período 2026-2035, con una visión integral del desarrollo y mejoramiento del servicio de agua en todo el Partido de General Pueyrredon.

2. Objetivo de cobertura universal: proyecta alcanzar el 100% de cobertura de agua potable en las plantas urbanas pobladas del Partido.

3. Diagnóstico integral del sistema: contempla el estado actual de la infraestructura, que cuenta con más de 2.400 kilómetros de cañerías y una capacidad de reserva de 76.500 m³.

4. Expansión territorial: organiza la planificación en seis áreas: el casco urbano de Mar del Plata y cinco corredores estratégicos (Ruta 11, Ruta 226, Ruta 88, Ruta 2 y Sudoeste).

5. Grandes obras de infraestructura: incorpora proyectos estratégicos como las nuevas etapas del Acueducto Oeste, el Sistema de Abastecimiento Camet y los sistemas de impulsión Marconi y Centeno.

6. Ampliación de redes y nuevos usuarios: contempla la extensión sistemática de redes distribuidoras en las zonas norte, sur y costa sur, además de sistemas independientes para localidades y urbanizaciones.

7. Modernización de instalaciones existentes: prevé el recambio de cañerías obsoletas, la renovación de estaciones elevadoras, la optimización de los sistemas de bombeo y la reducción de pérdidas de agua.

8. Sustentabilidad del recurso hídrico: incorpora estrategias de gestión del acuífero Pampeano, con medidas para preservar sus reservas, evitar riesgos de intrusión salina y optimizar la explotación de las fuentes de abastecimiento.

9. Priorización técnica de las inversiones: establece un modelo de análisis multicriterio que evalúa riesgos operativos, eficiencia, calidad del servicio, población beneficiada, equidad territorial y madurez de los proyectos.

10. Banco de Proyectos con actualización anual: conforma una cartera de iniciativas ordenadas según su prioridad técnica, independientemente de la disponibilidad presupuestaria inmediata, facilitando la planificación de inversiones y la búsqueda de financiamiento.