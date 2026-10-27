La recta final de octubre no muestra grandes cambios en las condiciones del tiempo sobre la Costa Atlántica. La nubosidad y el viento del sector este/noreste mantienen acotadas las temperaturas con mañanas frías y tardes frescas.

Además, a partir de mañana y al menos hasta el viernes en la mañana las lluvias volverán a ser protagonistas en la región bajo un ambiente húmedo y fresco.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo parcial a algo nublado. Viento leve a moderado del sector noreste. La temperatura mínima se estima en 9° y la máxima en 15°.

Reporte @sebapagliarino