Una historia real emerge de los expedientes del Archivo y sale a escena en El Galpón de las Artes. Este sábado 26 de septiembre a las 18 se estrena “Al Margen, las desventuras del gaucho Hormiga Negra”, de Alina Rodríguez Martin codirigida con Marcos Mattos y las actuaciones destacadas de Massi Mena Goity, Ayrton Olguin y Omar Rodríguez.

“Al Margen, las desventuras del gaucho Hormiga Negra” es la primera obra de teatro de Alina Rodríguez Martin. La periodista y dramaturga participó del proyecto “Dramaturgias de Archivo”, coordinado por Gastón Marioni al cumplir el centenario del Archivo Histórico Ricardo Levene con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Entre los casos a elegir estaba la opción de trabajar con los expedientes de Guillermo Hoyos alias Hormiga Negra.

“Entre las posibilidades de trabajar con los expedientes elegí el caso de Guillermo Hoyos, al ver a mi hijo que en ese momento tenía cinco años y se enojaba con facilidad, tal como había leído que le sucedía al gaucho y se disponía a pelear, en algunos documentos figuraba como el rubio Hormiga Negra. Venía de trabajar como periodista pero desde muy chica el teatro es parte de mi vida. Para este trabajo decidí articular entre lenguajes conocidos y aprendidos para llevarlo al teatro”, explica Alina Rodríguez Martín previo al estreno.

En diciembre del año pasado se convocó al elenco integrado por Massi Mena Goity, Ayrton Olguin y Omar Rodríguez, quien interpreta al gaucho y, durante el proceso de escritura trabajó de forma conjunta en construir su voz, a partir de los expedientes del Archivo pero abriendo el juego a la imaginación. El grupo llega al estreno con el diseño escenográfico de Pedro Terra y Marcos Mattos, diseño de luces de Gustavo Martincic, diseño y realización de vestuario de Vilma Rivero y accesorios de Miriam Martin.

Hace treinta años que El Galpón de las Artes funciona en Mar del Plata como un espacio dedicado a la producción artística independiente. En este tiempo de teatro comunitario, el equipo de gestión ha definido que su funcionamiento sea Sin barreras de boletería, y por Cooperación Solidaria. Por este motivo, el ingreso se realiza por orden de llegada priorizando a quienes realizaron sus reservas a través de galponartes.com y al finalizar la función cada espectador puede realizar su aporte económico según sus posibilidades. El valor sugerido es de $15.000. Las reservas para la función se pueden realizar a través del siguiente enlace: https://galponartes.com/ espectaculo/al-margenlas- desventuras-del-gaucho- hormiga-negra/

“Al Margen, las desventuras del gaucho Hormiga Negra” – ATP

Este sábado 26 de septiembre a las 18 estrena “Al Margen, las desventuras del gaucho Hormiga Negra”, de Alina Rodríguez Martín, codirigida junto a Marcos Mattos. Con las actuaciones de Massi Mena Goity, Ayrton Olguín y Omar Rodríguez, la obra apta para todo público narra las peripecias del gaucho Guillermo Hoyos.

En un Archivo, dos trabajadores se encuentran acomodando expedientes en cajas para preservar los documentos de las goteras y humedad. Tras una discusión de cómo realizar la tarea, el más joven invita a su compañero a cerrar los ojos para percibir con los sentidos. Al hacerlo aparece el gaucho Hormiga Negra Espectro para cantar su verdad. Así emergen recuerdos de su infancia, la aparición de los Reyes Magos, un duelo de payadores, el circo criollo y una chacarera. A través de la fantasía y el juego los personajes recuperan los vestigios de un documento reservado que forma parte de nuestra identidad bonaerense.

Guillermo Hoyos alias Hormiga Negra nació en 1837 en San Nicolás de los Arroyos y falleció en 1918. Sus expedientes están documentados en el Archivo Histórico Ricardo Levene en La Plata. Se casó y tuvo seis hijos, era analfabeto pero conoció la historia que recreó Eduardo Gutierrez y no estuvo de acuerdo en cómo narró los hechos que los hermanos Podestá realizaron en el Circo Criollo.

“¿Qué sería de nuestra sociedad si los gauchos hubiesen estado alfabetizados? ¿Si hubiesen podido votar? fue uno de los interrogantes que sembró la hipótesis inicial a la hora de encarar la obra. Contamos con tres actores de diferentes generaciones que a través del clown y la mímica juegan una historia que entretiene pero que también busca formular preguntas sobre nuestro presente. En una realidad cargada de violencia retomamos el juego para defender la verdad de este gaucho bonaerense”, reflejan sus directores antes del estreno en El Galpón de las Artes.