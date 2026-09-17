La desocupación en Mar del Plata volvió a aumentar y alcanzó el 9,9% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador representa a unas 34.000 personas del partido de General Pueyrredon.

El dato marca un fuerte incremento respecto del mismo período de 2025, cuando la tasa de desocupación había sido del 6,3% y alcanzaba a unas 20.000 personas. De esta manera, el desempleo aumentó 3,6 puntos porcentuales en un año.

La comparación con el primer trimestre de 2026 también muestra un incremento, aunque más moderado. Entre enero y marzo, la desocupación había sido del 9,3%, por lo que durante abril, mayo y junio aumentó seis décimas.

El dato adquiere particular relevancia teniendo en cuenta que el primer trimestre incluye los meses de verano, período en el que tradicionalmente Mar del Plata registra un mayor movimiento económico vinculado con el turismo y la generación de empleos temporarios. A pesar de ese impulso estacional, la desocupación había alcanzado entonces el 9,3% y posteriormente continuó en aumento.

Por encima del promedio nacional

La tasa registrada en General Pueyrredon se ubicó además por encima del promedio nacional, que durante el segundo trimestre fue del 7,9%. A nivel país, el desempleo también mostró un incremento en el período.

De acuerdo con los datos del INDEC, Mar del Plata quedó entre los aglomerados urbanos con mayores niveles de desocupación. El registro fue superado por Gran Rosario, con 11,5%, y Gran Córdoba, con 10,5%.

Crece la cantidad de trabajadores que buscan otro empleo

El informe también muestra un incremento de otros indicadores vinculados con la situación del mercado laboral local.

La tasa de ocupados demandantes de empleo llegó al 17,8%, equivalente a unas 61.000 personas. Se trata de trabajadores que cuentan con un empleo pero buscan activamente otro.

Por otra parte, la subocupación alcanzó

el 15,6%, unas 54.000 personas. Este indicador comprende a quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están disponibles para trabajar más horas.

Según el detalle difundido sobre el relevamiento, el 9% corresponde a subocupados demandantes y el 6,6% a subocupados no demandantes.

En tanto, la tasa de actividad se ubicó en el 51,1%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 46% en el conglomerado Mar del Plata-Batán.

Un mercado laboral bajo presión

Los indicadores del segundo trimestre muestran así un escenario de mayor presión sobre el mercado laboral de Mar del Plata. En un año, la cantidad estimada de personas desocupadas pasó de unas 20.000 a unas 34.000, mientras que también aumentó la cantidad de trabajadores que buscan otro empleo y de quienes desean ampliar sus horas de trabajo.

Los nuevos datos del INDEC vuelven a colocar al empleo como uno de los principales desafíos económicos y sociales para General Pueyrredon, en un contexto en el que la tasa de desocupación local permanece por encima del promedio nacional.



