Este martes 20 de octubre, en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario Manuel Belgrano, se realizó la presentación del Mes de la Soberanía, una iniciativa organizada por el CONICET Mar del Plata y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

La apertura contó con la participación del Dr. Enrique Andriotti Romanin, decano de la Facultad de Humanidades de la UNMdP e investigador independiente del CONICET y del Dr. Leonardo Curatti, vicedirector del CONICET Mar del Plata y director del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología (INBIOTEC-CONICET), quienes acompañaron la presentación de las actividades que se desarrollarán hasta el 20 de noviembre.

La propuesta toma como referencia dos fechas significativas para la historia argentina: el 20 de octubre de 2010, cuando se sancionó la Ley 26.651 que estableció la utilización del mapa bicontinental de la República Argentina, y el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845.

A partir de estas fechas, el ciclo propone ampliar las reflexiones sobre la soberanía, reconociendo la dimensión continental, marítima, insular y antártica del territorio argentino y la importancia de la producción científica y académica para su conocimiento, preservación y desarrollo.

La iniciativa parte de una convicción compartida: la soberanía también se construye produciendo y compartiendo conocimientos. Investigar nuestro territorio y nuestro mar, estudiar nuestra historia, preservar y activar nuestras memorias y desarrollar capacidades científicas y tecnológicas son acciones fundamentales para fortalecer la posibilidad de decidir colectivamente sobre nuestro futuro.

Desde esta perspectiva, el Mes de la Soberanía busca vincular la defensa de la soberanía nacional con la democracia, la paz y la cooperación, promoviendo espacios de encuentro entre la comunidad científica, educativa y la sociedad.

Un mes de actividades para pensar la soberanía

Durante la jornada inaugural se presentó la actividad participativa «Habitemos el país», una propuesta de intervención colectiva de un mapa a través de recuerdos, frases y deseos, que invita a reflexionar sobre las distintas maneras de conocer, representar y habitar nuestro territorio.

El cronograma continuará el 26 de octubre con la participación de estudiantes de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires en juegos y actividades sobre soberanía, territorio e historia.

El 5 de noviembre se realizarán propuestas en el marco del Modelo de Cumbre de las Américas organizado por el Centro de Estudios Sociohistóricos de América Latina Contemporánea (CESALC).

El 13 de noviembre tendrá lugar el conversatorio «Malvinas, entre generaciones: memorias que construyen soberanía y futuro», organizado junto al Centro de Estudiantes de Humanidades y el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, con la participación de estudiantes de las Escuelas Malvineras de General Pueyrredón.

Finalmente, el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, se realizará el encuentro de cierre a las 10 horas en el Aula Magna María del Carmen Coca Maggi, con un debate del que participarán Gladys Fernández, Patricia Suárez, Joaquín Artieda y Ana Laura Lanteri.

A través de esta agenda, el CONICET Mar del Plata y la Facultad de Humanidades de la UNMdP buscan promover una reflexión colectiva sobre la soberanía como una construcción histórica, social y territorial, en la que la ciencia pública, la educación y la participación de la comunidad tienen un papel fundamental.