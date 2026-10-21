El Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y el Sindicato de Empleados de Comercio realizaron una nueva celebración por el Día de la Madre, una iniciativa que busca reconocer a mujeres que, desde distintos ámbitos, construyen historias de compromiso, esfuerzo y dedicación.

En el marco de la sexta edición de este homenaje, se entregaron distinciones a mujeres que representan valores fundamentales para nuestra comunidad: la solidaridad, la perseverancia, el compromiso con el deporte y el acompañamiento a las nuevas generaciones.

El Círculo de Periodistas Deportivos distinguió a Katherine Huertas Bellini, por su trayectoria en el taekwondo ITF; Karina Nisenholtz, referente de la natación y las aguas abiertas; Alejandra Pérez, por su incansable labor en el desarrollo del powerchair; Estela Malve, por su compromiso con el Club Náutico Mar del Plata y el deporte formativo; y Bettina Fulco, extenista profesional y destacada formadora de nuevas generaciones.

Por su parte, el Sindicato de Empleados de Comercio reconoció a Melisa Cuoco, Micaela Monge, Irma Saraza y María Nieves Rodrigo, destacando también el valor de las mujeres que, desde sus diferentes espacios, dejan una huella en sus instituciones, sus familias y la comunidad.

Este homenaje nació en 2021, cuando el Círculo de Periodistas Deportivos decidió reconocer a Elvira Ramírez de Botta, una madre marplatense comprometida con el crecimiento de clubes y entidades deportivas de la ciudad. Desde entonces, la iniciativa se sostiene año tras año, poniendo en valor historias que merecen ser contadas y reconocidas.

Una celebración para agradecer, visibilizar y homenajear a quienes, con su trabajo cotidiano, hacen del compromiso y el amor una forma de construir comunidad.

Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y Sindicato de Empleados de Comercio: un reconocimiento a las mujeres que dejan huella.