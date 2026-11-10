El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 invita a matriculados, matriculadas y a toda la comunidad a participar de una nueva Campaña de Donación de Sangre, que tendrá lugar el martes 10 de noviembre, de 8 a 12, en su sede central de Dorrego 1371, Mar del Plata.

En esta oportunidad, la jornada tendrá un carácter especial por realizarse en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre.

La campaña es organizada por la comisión de Sustentabilidad del distrito 5 junto al Centro Regional de Hemoterapia, con el objetivo de fomentar la donación voluntaria y habitual, una práctica fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre segura y contribuir a salvar vidas.

La fecha también busca generar conciencia sobre la importancia de donar de manera regular e incorporar nuevos donantes. Quienes participaron de la campaña realizada en julio pueden volver a donar, siempre que hayan transcurrido al menos 60 días desde la última donación y cumplan con los demás requisitos establecidos.

Vale señalar que en ese contexto, el Centro Regional de Hemoterapia reconoció este viernes 6 de noviembre al Colegio de Técnicos Distrito 5, junto a otras instituciones de la ciudad por “su compromiso y colaboración, que hacen posible sostener y fortalecer esta tarea tan importante para la comunidad” como es promover la donación voluntaria de sangre”.

Cómo participar

Las personas interesadas en donar sangre deben tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Se recomienda desayunar previamente, evitando alimentos con grasa animal y productos lácteos. También deben haber transcurrido seis meses desde la realización de un tatuaje.

La inscripción se realiza a través del formulario disponible en el sitio web del Colegio: https://colegiodistrito5.com. ar/5-campana-sangre/

Donaciones para la ONG Palestra

En paralelo, el Colegio continúa recibiendo donaciones para la ONG Palestra, por lo que invita a quienes deseen colaborar a acercar alimentos no perecederos, frazadas y ropa de abrigo.