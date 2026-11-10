La falta de mantenimiento de plazas, paseos y distintos espacios públicos volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales en Mar del Plata.

A través de imágenes y publicaciones, residentes de distintos sectores de la ciudad advierten sobre el crecimiento de pastizales, la presencia de malezas y el deterioro de veredas, una situación que afecta tanto la circulación como el aspecto de lugares que son utilizados diariamente por marplatenses y turistas.

A estos reclamos se sumó este martes un proyecto presentado en el Concejo Deliberante para solicitar la puesta en valor de las plazas Dardo Rocha y Eva Perón. La iniciativa advierte sobre el deterioro de esculturas y monumentos, bancos rotos, placas faltantes, bebederos vandalizados y la necesidad de recuperar los espacios verdes mediante tareas periódicas de parquización, corte de césped y poda.

El panorama vuelve a poner sobre la mesa la discusión por el mantenimiento de los espacios públicos y la capacidad de respuesta municipal frente a las demandas vecinales.

Con la temporada de verano cada vez más cerca y el movimiento turístico en aumento, los reclamos adquieren otra dimensión: no solamente se trata de recuperar lugares de encuentro y recreación para quienes viven en Mar del Plata, sino también de cuidar la imagen de una ciudad que se prepara para recibir a miles de visitantes.

«¿Así pretendemos recibir al turismo?», es la pregunta que dejaron planteada los vecinos que difundieron las imágenes de Playa Grande. Una inquietud que, a juzgar por los reclamos que llegan desde distintos barrios, excede largamente a un solo sector de la ciudad.