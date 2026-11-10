La concejal de AM-MDF, Melina Centurión, presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo municipal la puesta en valor de las plazas Dardo Rocha y Eva Perón, ante el deterioro que presentan sus esculturas, monumentos, mobiliario urbano y espacios verdes.

La iniciativa plantea la necesidad de realizar tareas de mantenimiento y restauración en las cuatro manzanas delimitadas por las calles Dorrego, San Martín, 25 de Mayo y 20 de Septiembre, donde se observan distintos problemas de conservación que afectan tanto al patrimonio histórico como a las condiciones de uso y disfrute del espacio público.

“Las plazas son espacios de encuentro, de convivencia y de disfrute de todos los vecinos. No podemos naturalizar que lugares tan importantes para la historia y la identidad de Mar del Plata presenten semejante estado de abandono”, sostuvo Centurión.

Entre las situaciones señaladas en el proyecto se encuentra el grave deterioro de la escultura Aurora, los faltantes de placas en los monumentos a Manuel Belgrano y Domingo Faustino Sarmiento, y el estado de los copones de la antigua casa de Chauvin. También se advierten bancos rotos o inutilizables, bebederos vandalizados, ausencia de cestos de residuos y cartelería y placas conmemorativas dañadas o ilegibles.

“Estamos hablando de plazas que forman parte del patrimonio histórico y urbano de nuestra ciudad. Cuidar estos espacios también significa preservar nuestra memoria, nuestra identidad y garantizar que puedan ser disfrutados por toda la comunidad”, agregó.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo, a través del EMSUR y de la Dirección de Restauración de Monumentos Históricos, que se lleven adelante trabajos de limpieza y restauración de las piezas escultóricas, recuperación del mobiliario urbano, renovación de la señalética y puesta en valor de los espacios verdes mediante tareas periódicas de parquización, corte de césped y poda.

Asimismo, se solicita recuperar el mástil ubicado en el sector de avenida Luro y reemplazar la bandera argentina que se encuentra en avanzado estado de deterioro, de acuerdo con lo establecido por la legislación provincial.

“Necesitamos una política sostenida de mantenimiento de nuestros espacios públicos. No alcanza con intervenir cuando el deterioro ya es evidente: hay que cuidar, conservar y poner en valor estos lugares de manera permanente”, concluyó Centurión.