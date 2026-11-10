En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada 14 de noviembre, y bajo la consigna de actuar a tiempo y evitar complicaciones futuras, se pone en marcha una serie de jornadas educativas, actividades de promoción y controles de salud.

Durante los encuentros, los vecinos podrán acceder a una jornada de postas que incluirá controles gratuitos de glucemia, consejería nutricional, educación integral sobre la diabetes, así como espacios de información y orientación general a cargo de profesionales del área.

El cronograma de actividades comenzará este viernes en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250, con una posta de talleres educativos que se extenderá de 9 a 13 (la jornada de postas en planta baja funcionará de 9 a 12).

Cronograma de actividades:

El lunes 16 la actividad tendrá lugar a las 10 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Alto Camet. El martes 17 se llevará a cabo a las 10 en la sala de espera del CEMA.Mientras que el miércoles 18, las jornadas se trasladarán al Espacio Catedral a partir de las 13. Finalmente, el jueves 19 la atención y capacitación finalizarán en el CAPS 2 de Abril a las 10.

A través del Programa Municipal de Diabetes, la comuna busca concientizar a la población sobre la importancia de tomar decisiones informadas para cuidar la salud y detectar la enfermedad de manera temprana.