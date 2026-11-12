Con una conferencia de prensa en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC), este jueves tuvo lugar la presentación oficial del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL) organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) que se desarrollará con entrada libre y gratuita con inscripción previa del 18 al 20 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. “La industria naval tiene una transversalidad que nos convoca a todos”, destacaron desde ABIN.

A una semana del inicio del gran encuentro de la industria naval, marítima y portuaria, la conferencia de presentación estuvo encabezada por las autoridades de ABIN, Marcelo Domínguez como presidente y Sandra Cipolla como secretaria general, junto con el presidente del EMTURYC, Diego Juárez.

En ese marco, las autoridades de ABIN recibieron de manos del titular del ente la declaración de interés turístico y cultural del evento, al destacar su objetivo de “poner en valor el potencial de la industria naval argentina en general y marplatense en particular” y como una oportunidad para generar en la ciudad “un impacto positivo y favorable tanto en el transporte, la gastronomía y la hotelería como en el turismo local”.

En ese sentido, el presidente de ABIN reparó en la importancia de mostrar una Mar del Plata con importantes capacidades industriales que articule, a su vez, con todos los sectores productivos.

“EINAVAL es como la industria naval, tiene esa visión de transversalidad donde realmente es convocante para que tripliquemos en esta edición la capacidad de expositores. Y no solamente que la triplicamos, sino que también eso va a venir acompañado de un marco muy interesante de delegaciones internacionales”, sostuvo Domínguez.

Así, destacó la importancia que tiene el sector naval en el mundo y su rol estratégico. Y por eso, puso de manifiesto la llegada de delegaciones de países como España, Alemania, Islandia, Noruega, Países Bajos, Japón, China, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil entre otros, que van a asistir al encuentro “para dialogar, discutir, generar puentes y generar un espacio de diálogo”.

“Obviamente que el epicentro de esto es la industria naval y la vamos a seguir sosteniendo, pero como dije anteriormente la industria naval tiene una transversalidad que nos convoca a todos”, completó.

A su turno, la secretaria general de ABIN coincidió en el carácter transversal de este encuentro y convocó a toda la comunidad marplatense e industrial a ser parte de la novena edición de EINAVAL.

“Queremos que la ciudad se apropie del encuentro internacional naval y nos parece que Mar de Plata se lo merece”, sostuvo e hizo foco en cómo, cuando miramos y hablamos de industria naval, “Mar de Plata es punta de lanza en lo que es la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en términos de industria naval”.

“Entonces -continuó Cipolla- los invitamos a todos a formar parte, porque creo que nosotros somos parte del futuro. Creo que somos parte de la solución a los desafíos que se nos presentan como sociedad y en función de eso va esta invitación en este espacio”.

CUENTA REGRESIVA, PROGRAMA Y CONFERENCIAS

Bajo la premisa de que “El mar y la industria nos conectan”, esta novena edición contará con una marcada presencia internacional y regional. Entre los referentes confirmados destacan el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, y destacadas empresas e instituciones globales como Crintek (China), Syncrolift (Noruega), KAPP (Islandia), el astillero estatal SIMA (Perú), Cotecmar (Colombia) y las entidades brasileñas ABEEMAR y SINAVAL, junto con la Asociación de Industrias del Metal de Galicia (ASIME), la Asociación Clúster del Naval Gallego (ACLUNAGA), la Federación del Metal de Colombia (FEDEMETAL), la feria NAVALIA de España y la Asociación de la Industria Naval de Alemania (VSM), entre otros países y regiones del mundo.

En paralelo al cronograma de conferencias y charlas técnicas, que se puede consultar en este LINK, habrá una espacio de exposición con alrededor de 80 stands con presencia de empresas, entidades y organizaciones vinculadas con la industria, tanto a nivel local como nacional e internacional. De esta manera, el encuentro -de entrada libre y gratuita, con inscripción previa- se consolida como una cita ineludible para la articulación internacional y la cooperación entre el sector público y el privado.

Como es habitual, EINAVAL congregará a los principales líderes, empresarios y profesionales de la industria naval, la marina mercante, los servicios marítimos, la logística, la energía y los puertos. Además, seguirá siendo un puente hacia las nuevas generaciones, abriendo sus puertas a escuelas técnicas, universidades, organismos de ciencia y técnica, sindicatos, fuerzas armadas y de seguridad.

Las inscripciones se encuentran abiertas para quienes deseen asistir y para reservar su lugar, las personas interesadas deben completar el formulario en este LINK. Para mayores detalles se encuentra disponible la página oficial del evento einaval.com.ar, las redes sociales @einavalexpo y los correos electrónicos [email protected], [email protected] o [email protected] .