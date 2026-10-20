La Municipalidad de General Pueyrredon recuerda que el sistema de estacionamiento digital se encuentra en funcionamiento y ofrece distintas herramientas para gestionar el estacionamiento desde el celular o la computadora.

Para conocer más sobre el sistema y descargar la aplicación, los interesados pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/estacionamientodigital.

El horario de funcionamiento es de lunes a sábados de 8 a 20 durante la temporada de invierno, comprendida entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre; y de lunes a sábados, de 8 a 23 durante la temporada de verano, entre el 16 de diciembre y el 15 de marzo.

Entre las principales funciones, se encuentra la posibilidad de pagar mediante billeteras virtuales desde el celular, consultar el mapa de las zonas alcanzadas por el servicio y localizar los puntos de venta habilitados. Además, una vez transcurrida la primera hora de estacionamiento, el tiempo se fracciona cada 15 minutos y el saldo deja de descontarse automáticamente fuera del horario de funcionamiento del sistema.

En caso de recibir un acta de infracción, los conductores cuentan con un plazo de 24 horas corridas para acceder al pago inmediato, que podrá realizarse desde la aplicación, en los puntos de venta habilitados o mediante el código QR disponible en la cartelería de la vía pública. Transcurrido ese plazo, la infracción se remite al Juzgado Municipal de Faltas.

La aplicación SEM Mobile permite consultar el saldo disponible, comprar crédito, transferir saldo entre usuarios, revisar el historial de transacciones, recibir notificaciones e iniciar o finalizar el estacionamiento desde el teléfono móvil.

Asimismo, quienes prefieran operar desde una computadora también pueden ingresar a mdq.estacionar.ar, donde es posible registrarse, comprar crédito, iniciar y finalizar estacionamientos, consultar el saldo y acceder al historial de movimientos.

El sistema también funciona a través de los puntos de venta habilitados. En esos casos, el usuario debe informar la patente del vehículo, indicar el tiempo de permanencia y realizar el pago correspondiente. No es necesario regresar al vehículo ni exhibir comprobantes, ya que el control se realiza de manera electrónica mediante la patente.

La fiscalización también es digital, en tanto los agentes verifican a través de la patente si el vehículo cuenta con un estacionamiento activo y si luego de la verificación transcurren diez minutos sin que el sistema registre un estacionamiento vigente, puede labrarse la correspondiente infracción.

A través de SEM Mobile también se puede consultar el mapa interactivo con las zonas alcanzadas por el servicio, la ocupación de los espacios y otra información vinculada al estacionamiento digital.