En el marco de los operativos de fiscalización y concientización vial que lleva adelante el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, se detectó a un conductor sobre la Ruta 88 que dio positivo de alcoholemia, trasladaba siete personas en el vehículo, excediendo el número de ocupantes permitido, no tenía seguro y, encima, su licencia era apócrifa.

Tras la detención del Fiat Uno, conducido por un automovilista de Mar del Plata de 34 años, los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial verificaron la documentación presentada y constataron que la licencia era falsa, por lo que luego fue secuestrada. El procedimiento también contó con la colaboración de efectivos del Departamento Vial La Ballenera, dependiente de la Zona Operativa Vial VII de Mar del Plata.

Durante la inspección encontraron la presencia de menores sin cinturón en el asiento trasero, excediendo la cantidad de ocupantes permitidos en el vehículo, y que el auto no tenía seguro. A partir de la situación detectada, se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la UFI N.º 10 de Delitos Económicos del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Asimismo, se realizó un test de alcoholemia que arrojó un positivo con 0,47 gramos de alcohol por litro de sangre, tras la confesión del automovilista de haber ingerido “una latita de cerveza, nomás”. Ante lo cual, el conductor consultó al personal sí el permitido para manejar “¿no era 0.5?” y se sorprendió cuando los agentes le contestaron que en la Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

De esta forma, el Ministerio de Transporte que lidera Martín Marinucci continúa con su política de fiscalización y concientización vial en rutas y corredores bonaerenses, con controles destinados a detectar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes circulan.

En este sentido, los operativos buscan promover el cumplimiento de las normas de tránsito y consolidar hábitos responsables al volante, bajo una premisa central: prevenir es cuidar y cada control puede contribuir a evitar un siniestro vial, por lo que el alcohol cero al volante es indispensable para salvar vidas.