Después de un domingo primaveral, la semana comienza con inestabilidad sobre el sudeste bonaerense.

El pasaje de perturbaciones en altura provoca la formación de áreas de lluvias bajo un ambiente húmedo y templado.

Este período, con mejoras temporarias, se mantendrá durante todo este día lunes en una semana que será muy cambiante en la región.

Sobre la mitad de semana, el ingreso de un frente frío marcará un cambio en las condiciones del tiempo con jornadas mas otoñales que primaverales, temperaturas por debajo de los 15 grados y retorno de precipitaciones para entre miércoles y jueves.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo fresco a templado. Cielo cubierto a parcial nublado con lluvias. Viento leve a moderado del sector noroeste en rotación al sur. La temperatura mínima se estima en 12° y la máxima en 19°.

Reporte @sebapagliarino