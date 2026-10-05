Los días 13 y 14 de octubre, el Centro Cultural Estación Terminal Sur – Paseo Aldrey, ubicado en Sarmiento 2601, será sede de la 11.ª edición de MDP Emprende. La propuesta se desarrollará el 13, de 14:00 a 21:00, y el miércoles 14, de 11:00 a 18:00, y reunirá a emprendedores, empresas, universidades e instituciones para compartir conocimientos, generar vínculos y conocer las tendencias que están transformando el mundo de los negocios y la innovación.

Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad de General Pueyrredon y la Red Intecmar, el evento cuenta con el acompañamiento de más de 50 instituciones, organizaciones y empresas.

El primer día estará especialmente orientado a inspirar, conectar y acercar herramientas concretas para emprender. La agenda combinará historias personales, innovación tecnológica, inteligencia artificial, oportunidades de negocio y experiencias de jóvenes emprendedores.

Entre los speakers se destaca el artista, frontman y cantautor Piru Sáez, con la charla “Espíritus Rebeldes, Emprendedores Invencibles”, una propuesta basada en sus experiencias y en los desafíos de elegir y construir un camino propio.

El Dr. Fernando Santomil, presidente de la Fundación Médica Mar del Plata, expondrá sobre el proceso de transformación tecnológica de una institución de salud de alta complejidad y su apuesta por la innovación y la robótica.

La tecnología tendrá otro de sus ejes en el panel “Emprendedores + IA”, con experiencias reales de aplicación de inteligencia artificial en emprendimientos, mientras que el espacio “FACTOS para Emprender 2.0” reunirá historias de jóvenes que transformaron necesidades concretas en proyectos.

Entre ellos estarán los creadores de Artrogrip, un emprendimiento nacido en Mar del Plata que llegó a la AFA para acompañar la recuperación de Emiliano “Dibu” Martínez, convirtiéndose en un ejemplo de innovación aplicada al deporte.

La programación incluirá además la final provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, un espacio sobre Energía y Minería como nuevas oportunidades para emprender, las tradicionales mesas de consultoría y mentoría y el Café Emprendedor, dedicado este año a inteligencia artificial, sostenibilidad y alianzas para escalar. El cierre será con DJ Set y networking.

El miércoles 14 será el turno de MDP Emprende CON3CTA, una propuesta enfocada en la innovación, la sostenibilidad y los negocios con impacto.

Este espacio reunirá experiencias concretas de emprendimientos que están transformando ideas en soluciones con impacto, desde el desarrollo de biomateriales y productos biodegradables hasta propuestas que abordan los desafíos de la neurodiversidad.

También se realizará la final y entrega de los Premios UNMDP INNOVA, que reconocerán proyectos científicos, tecnológicos y académicos con potencial emprendedor o de transferencia a la sociedad.

La agenda se completará con experiencias sobre diseño, compras y logística sostenible y un conversatorio sobre la transformación hacia empresas de impacto, con representantes de sectores como la industria alimenticia, farmacéutica y textil.

Todas las actividades son libres y gratuitas.

Las inscripciones al evento y a las mesas de mentoría y consultoría se realizan a través de Eventbrite, buscando “MDP Emprende 2026”, o mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/4yXIyjE.