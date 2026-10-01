La multifacética artista desembarca el 31 de octubre en el Teatro Ópera con una superproducción de nivel internacional, luego de su gira por Latinoamérica y de recorrer Mar del Plata, Córdoba, Uruguay y los principales escenarios del país, Fátima llega a la calle Corrientes con “Fátima Universal”, una propuesta que combina actualidad, música, imitaciones y una impactante puesta en escena.

Fátima se presenta en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires para desplegar todo su talento, acompañada por sorprendentes cambios de vestuario realizados en cuestión de segundos y una producción de gran despliegue visual.

“Fátima Universal” propone una experiencia vibrante para toda la familia, con tecnología de última generación, una gran banda en vivo, en un espectáculo que combina diferentes disciplinas artísticas con el sello inconfundible de la reconocida artista.

En escena también estará Marcelo Polino , quien acompaña a Fátima con su particular estilo, aportando comentarios sobre la actualidad y situaciones de humor que generan divertidas interacciones con los distintos personajes interpretados por la artista.

A la propuesta se suma Pampas Bravas , el grupo folclórico que aporta la fuerza y la identidad de nuestras raíces a través de su música, sumando energía, frescura y emoción a una producción que reúne todo el talento

El 31 de octubre a las 21.00, el Teatro Ópera se prepara para recibir a Fátima Florez con “Fátima Universal” , un espectáculo de gran producción que promete una noche llena de humor, música, personajes y sorpresas sobre la calle Corrientes. Entradas a la venta en Ticketek o en la boletería del teatro.