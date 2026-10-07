El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto de ley presentado por Fernanda Raverta para declarar Paisaje Protegido de Interés Provincial a la Sierra de la Peregrina y su zona periserrana, en el Partido de General Pueyrredon. La iniciativa continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La propuesta busca proteger más de 32 mil hectáreas y establecer un marco que permita preservar el paisaje y la biodiversidad, al mismo tiempo que ordena su crecimiento y las distintas actividades sin afectar el desarrollo turístico o inmobiliario de la zona.

El área alcanzada por la iniciativa se extiende entre la Ruta 226, el Camino de los Ortiz, el límite con Balcarce y la Reserva Natural Laguna de los Padres. De esta manera, la propuesta permitiría generar continuidad entre distintos ambientes serranos y áreas naturales protegidas de la región.

“Esta media sanción es un paso muy importante para cuidar un lugar que queremos profundamente y que tiene un enorme valor ambiental. Hay muchos vecinos que hace años vienen trabajando para proteger la Sierra y hoy ese laburo está más cerca de transformarse en una herramienta concreta”, sostuvo Raverta.

El proyecto surgió a partir del trabajo junto a organizaciones ambientales y vecinos que vienen advirtiendo sobre la necesidad de contar con instrumentos que permitan planificar el desarrollo de una zona que en los últimos años experimentó un crecimiento residencial, productivo y turístico.

La declaración como Paisaje Protegido permitirá avanzar en la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental y establecer criterios para que las nuevas intervenciones sean compatibles con la preservación de las características naturales del territorio.

“Queremos que la Sierra siga siendo un lugar donde se pueda vivir, producir, trabajar y disfrutar. Para eso necesitamos ordenar su crecimiento y definir reglas claras para su cuidado y preservación”, destacó la senadora.

El área comprendida por el proyecto forma parte del sistema serrano de Tandilia y posee un importante valor ambiental, geológico y arqueológico. Allí se conservan remanentes de pastizal pampeano y especies características de este ambiente.

Con la aprobación del Senado, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados bonaerense para continuar su tratamiento legislativo.