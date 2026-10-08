El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata puso en marcha un conjunto de medidas preventivas ante los posibles efectos que el fenómeno meteorológico “El Niño” podría generar sobre Mar del Plata y su frente costero durante los próximos meses.

Como parte de este trabajo se realizaron reuniones con distintos actores de la comunidad portuaria para analizar escenarios posibles, establecer pautas de coordinación y definir un protocolo de acción frente a eventuales situaciones de emergencia.

El esquema contempla cuatro niveles de alerta —verde, amarillo, naranja y rojo—, con medidas específicas para cada escenario, de acuerdo con la intensidad y complejidad de la situación. El objetivo es contar con una herramienta que permita anticipar decisiones y coordinar rápidamente la respuesta de los distintos sectores involucrados.

En este proceso participaron representantes de Prefectura Naval Argentina, clubes náuticos, cámaras pesqueras y empresas de servicios, entre otros actores de la comunidad portuaria.

Además, el Consorcio convocó al meteorólogo Pedro Mazza, quien aportó información y recomendaciones sobre las características que podría presentar el fenómeno en la región y sobre las previsiones necesarias frente a posibles períodos de precipitaciones abundantes.

Esta semana, el trabajo continuó con una reunión junto a funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, el Ministerio de Seguridad y la Autoridad del Agua, en la que se revisaron y ajustaron aspectos del protocolo y las medidas de respuesta.

“Desde el primer momento buscamos transformar la información disponible en acciones concretas: reunir a quienes forman parte de la actividad portuaria, establecer un sistema de alertas y definir qué hacer ante cada escenario. A esto sumamos intervenciones sobre la infraestructura para mejorar nuestra capacidad de respuesta”, señaló Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

En ese sentido, como parte de las medidas preventivas, el Consorcio convocó a una licitación para la limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales dentro de la jurisdicción portuaria. Se trata de una intervención directa sobre una infraestructura fundamental para favorecer el escurrimiento y drenaje del agua ante episodios de precipitaciones intensas.

De esta manera, el Consorcio avanza simultáneamente en prevención, coordinación y obras sobre infraestructura, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta del Puerto de Mar del Plata frente a eventuales fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.