Alvarado sufrió una dura derrota este domingo en su visita a Cipolletti. Cuando parecía que el conjunto marplatense se llevaba un empate de la Visera de Cemento, el local encontró la ventaja en el tramo final y se quedó con el primer capítulo de una semifinal que se definirá el próximo domingo en el estadio José María Minella.

El encuentro, correspondiente a la ida de las semifinales del Torneo Federal A, estuvo marcado por la fricción, las protestas y las expulsiones. La tensión se hizo sentir desde el primer tiempo, en una cancha condicionada por la lluvia y ante un público local que acompañó en gran número.

A los 29 minutos de la primera etapa, Federico Acevedo, de Cipolletti, fue expulsado por una agresión sobre Facundo Centurión. Sin embargo, el defensor de Alvarado también vio la tarjeta roja tras los incidentes que se produjeron luego de la infracción, por lo que ambos equipos quedaron con diez futbolistas.

El partido continuó parejo y con pocas posibilidades claras para el conjunto marplatense, que intentó sostener el resultado ante un rival que buscaba aprovechar su localía. Pero el desenlace terminó siendo adverso para el equipo dirigido por Pablo Martel.

A cinco minutos del final, Cipolletti encontró el gol que definió el encuentro. Brandon Obregón envió un centro al área y Cristian González conectó de cabeza para vencer a Emanuel Bilbao y establecer el 1-0 definitivo.

Poco antes, Alvarado había sufrido una nueva expulsión: la de Sosa, que dejó al equipo con nueve jugadores para afrontar los minutos finales.

La definición será en Mar del Plata

Con este resultado, Alvarado quedó obligado a buscar la remontada en el partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo 18 de octubre en el José María Minella. El objetivo será revertir la desventaja y conseguir el pasaje a la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Síntesis – Alvarado vs Cipolletti

Cipolletti (1): Facundo Crespo; Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuen García; Marcos Pérez, Andrés Almiron y Leandro Vella; Nicolás Peralta, Federico Acevedo y Gonzalo Lucero.

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Lautaro Nuñez, Facundo Centurión, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Tomás Federico, Ramiro Makarte y Lucas Chiozza; Nahuel Speck, Germán Cervera y Santiago Gutiérrez. DT: Pablo Martel.

Cambios:

Alvarado:

19 ‘ST | Germán Sosa por Germán Cervera

27´ ST | Pablo Hofstetter por Ramiro Makarte

37´ ST | Matías Pérez por Nahuel Speck

37´ ST | Franco Pinoni por Santiago Gutiérrez

Cipolletti:

0’ ST | Nicolás Trejo por Yago Piro

15´ ST | Nahuel Luna por Nehuen García

27´ ST | Maximiliano López por Gonzalo Lucero

32´ ST | Enzo Vallejos por Nicolás Peralta

32 ’ ST | Brandon Obregón por Leandro Vella

Goles: 40’ ST Cristián González

Amonestados: 5’ PT Gonzalo Lucero (Cipolletti)

17´PT Lautaro Nuñez (Alvarado)

21´ST Ramiro Makarte (Alvarado)

25’ ST Víctor Manchafico (Cipolletti)

Expulsados: 27’ PT Federico Acevedo (Cipolleti), Facundo Centurión (Alvarado) y Pablo Martel (DT Alvarado)

35’ ST Germán Sosa (Alvarado)

Árbitro: Fernando Rekers

Estadio: “La Visera de Cemento”