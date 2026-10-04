Buenos Aires, 4 octubre (NA) – Huracán le ganó 1 a 0 a Aldosivi como local, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, y dio un paso importante hacia la clasificación en el Torneo Clausura 2026, mientras que complicó aún más la situación del visitante en la lucha por la permanencia.

El único tanto del partido disputado en Parque Patricios lo convirtió el defensor Leandro Lescano, a los 36 minutos de la primera parte.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Martínez alcanzó el tercer puesto del grupo B, con 19 unidades, y vuelve a acercarse a la clasificación a copas internacionales para el próximo año.

En tanto, Aldosivi quedó décimotercero en la misma zona, con ocho puntos, y su situación por promedios se complica cada vez más.

En la próxima fecha, el “Globo” deberá visitar a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el sábado 10 de octubre desde las 15:45, mientras que los dirigidos por Javier Sanguinetti abrirán la fecha con un duelo ante Sarmiento, el viernes 9 a las 14:30, que podría definir su continuidad en Primera División.