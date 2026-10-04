Como destino de las ventas argentinas al mundo, Francia ocupa un lugar casi que anodino en el tablero general. Fuera de los 10 principales países el año pasado, los galos importan langostino entero casi como único producto de la industria nacional. El año pasado compraron por 1,3 millones de dólares, el 1,1% del total de las exportaciones pesqueras.

Aunque modestas, las compras crecieron en los primeros ocho meses del año y casi triplican a las registradas en el mismo período del año anterior, pero así y todo no llegan siquiera a las mil toneladas cuando el volumen total exportado supera ya el medio millón de toneladas.

De ahí que la Argentina Week Paris que se celebró en uno de los salones del Sofitel Paris Baltimore Hotel, y del que participaron un grupo de 14 empresas pesqueras argentinas, cobra especial relevancia como intento más que válido para incrementar la relación comercial directa.

Francia consume más langostino patagónico, salvaje y austral. Pero lo importa de España, cuyas empresas integradas cuentan con activos por estas playas. Si Francia aumenta su demanda es muy posible que primero el langostino pase por España.

“Piden langostino pelado, desvenado y sin sulfito”, confió uno de los asistentes al evento organizado por convocatoria de PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional que funciona bajo el ala de la hermana Karina.

Ese pedido que dominaba en las primeras rondas de consulta con mayoristas, importadores y dueños de cadenas de restaurantes, se repitió a lo largo del día. Las 10 traductoras que dispuso la organización como puentes para que fluya la negociación terminaron la jornada como expertas vendedoras.

Salvo Food Partners, la mayoría de las empresas que participaron de la ronda de negocios no produce ese tipo de producto, sino más bien generan cola en bloque a la que le suman valor en terceros países, como Paraguay y Perú, o directamente España.

Abramos paréntesis… El sulfito, en realidad metabisulfito de sodio, es un químico que se vierte sobre el marisco ni bien llega a la cubierta del barco. Su función es prevenir o demorar la melanosis, un proceso natural que provoca el ennegrecimiento de la cabeza y el caparazón del crustáceo.

Si se aplica a la cáscara, cuando se pela y desvena, podría pensarse que ya no contiene más el producto. Pedir cola PDV “sin sulfito” podría parecer redundante porque no hay manera que haya “con sulfito”.

“Quieren que no sea contaminado con el químico desde el momento que se abre la red en la cubierta. Ese barco no tiene que aplicarlo en ningún momento de la marea”, aclaró un empresario desde Paris.

El precio del producto varía según el tamaño, el empaque y la cantidad de veces que fue congelado. Múltiples variantes pero la cola Premium puede valer por arriba de los 10 dólares el kilo. El valor promedio de las exportaciones de cola de langostino llegó en agosto a los 8 dólares.

En la ronda de negocios no hubo acuerdos concretos, al menos eso dijeron algunos de los participantes, pero sí el compromiso de enviar muestras. Todos se fueron con la certeza de que hay potencial para incrementar el volumen.

Karina, la tarotortista no encabezó ninguna ronda. Llegó un rato antes del final, recorrió cada empresa y posó para la foto grupal. Foto que no se sacó Nacho con el resto de los Gobernadores que acompañaron a Milei en Francia. Nacho sí aprovechó para sacar por un rato de la intrascendencia a López Cazorla y reclamarle otra vez la eliminación de los derechos de exportación.

Y para anunciar la inversión de Arbumasa en la Sub Zona Franca de Trelew. Ese anuncio pelea cabeza a cabeza con el del dragado de puerto Rawson como de los más reiterados por el señor Gobernador. El de los capitales chinos ya va por la tercera vez.

Al sector pesquero le quedó un gusto a poco. Sobre todo porque en medio de la implosión del empleo y la caída de la actividad en Chubut, se las arregló para mantenerlo en un contexto de suba de combustible y la permanencia de los derechos de exportación.

Sí hay que mencionar –digamos todo- que a partir del acuerdo Mercosur y Unión Europea, desde 1 de mayo pasado se puso en marcha una desgravación arancelaria con alto impacto para los principales productos que exporta la industria nacional.

Para el caso de la merluza hubbsi congelada a bordo, pagaba 15% de arancel y desde mayo entra a la UE con arancel 0. El mismo benefició recibió el filet de merluza que ingresaba con 7,5% de arancel.

No es casualidad que buena parte de los arrastreros congeladores que pescan y procesan merluza HG y filet a bordo son de capitales españoles y cuando no, las empresas españolas son los principales clientes de la flota argentina.

Esta mejora arancelaria se siente en el crecimiento de países miembros de UE entre los principales destinos del filet de merluza. España desplazó a Brasil como primer destino. En los primeros 8 meses del año recibió 15.500 toneladas, 17% más que el año pasado.

Las ventas a Polonia sumaron 3460 toneladas y casi que duplicaron el volumen en relación al 2025. La cifra está muy próxima a lo que importó Estados Unidos, que se mantiene en el tercer lugar. Portugal aparece en el sexto lugar recibiendo 1512 toneladas, 96% más que el año pasado.

En el caso del langostino entero congelado, su arancel del 12% disminuye con el correr de los años hasta convertirse en 0% a partir del 1 de enero de 2030. En la actualidad el arancel es del 9,6% y a partir del 1 de enero del 2027 bajará al 7,2%.

De las 51 mil toneladas de marisco entero que se exportaron entre enero y agosto, España e Italia compraron 42.420 toneladas. Y Francia trepó al quinto lugar con 923 toneladas, 147,2% más que el período analizado del año anterior.

Las importaciones de langostino por parte de Francia supera los 800 millones de dólares. El patagónico, salvaje y austral tiene poca participación en esa torta. De Argentina compró por 6,2 millones de dólares entre enero y julio 2026.

Ese volumen ubica a Francia en el puesto 17 entre los principales destinos de las exportaciones nacionales. La cifra representa el 0,4% del total de divisas generadas por la pesca argentina en los primeros siete meses del año. La vara esta bajísima.

Buen domingo