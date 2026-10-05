El nuevo presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Ezequiel Barberis, asumió formalmente la conducción de la entidad con el objetivo de profundizar una agenda federal, fortalecer el vínculo con las asociaciones regionales y sectoriales y generar nuevas herramientas y oportunidades para las agencias de viajes argentinas.

El desafío es consolidar una FAEVYT cada vez más federal, que permita que las iniciativas, programas y beneficios lleguen de manera concreta a las agencias de todo el país.

“Queremos que FAEVYT tenga una impronta profundamente federal. Las realidades de las agencias son diferentes según cada región y tenemos que estar cerca, escuchar sus necesidades y trabajar junto a las Asociaciones Regionales para encontrar soluciones concretas. Vamos a continuar la línea marcada por Andrés Deyá y a profundizarla para dar respuesta a las demandas de nuestro sector”, señaló Barberis.

Entre los principales ejes de su gestión se encuentra también el fortalecimiento de los vínculos comerciales y la búsqueda de nuevos socios estratégicos que permitan generar herramientas, servicios y beneficios para las agencias de viajes.

Otro de los objetivos será profundizar el trabajo sobre sostenibilidad y sustentabilidad, promoviendo una actividad turística cada vez más responsable y acompañando a las empresas en los procesos de transformación que demanda el mercado.

En paralelo, Barberis anticipó que la gestión pondrá especial foco en la promoción y difusión orientado al viajero del Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV) y del Sello de Calidad Turística FAEVYT-SECTUR. “Son herramientas para jerarquizar la actividad, brindar mayor transparencia y seguridad a quienes contratan servicios turísticos y continuar poniendo en valor el rol profesional de las agencias de viajes registradas. Tenemos que seguir creciendo en el RNAV y trabajar especialmente en las provincias, porque allí hay un enorme potencial para incorporar nuevas agencias al registro. Al mismo tiempo, queremos que el consumidor pueda identificar y valorar cada vez más a las agencias formalizadas y profesionales”, sostuvo Barberis, presidente de FAEVYT.