Alvarado de Mar del Plata dio otro paso en su sueño de regresar a la Primera Nacional. El equipo marplatense venció este domingo 2-0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el estadio José María Minella, cerró la serie de cuartos de final con un global de 4-2 y se clasificó para las semifinales del Torneo Federal A.

La clasificación llegó en un partido incómodo para el conjunto de Pablo Martel. Defensores manejó buena parte de la pelota durante el primer tiempo y Alvarado tuvo dificultades para generar juego y situaciones de peligro. De hecho, el equipo marplatense no consiguió rematar al arco durante esa primera mitad.

El panorama comenzó a cambiar con los ingresos de Nahuel Speck y Germán Sosa. Los dos jugadores que llegaron desde el banco terminaron siendo determinantes. A los 25 minutos del complemento, Speck desbordó por la izquierda y envió un centro preciso que Sosa conectó de cabeza para establecer el 1-0 y desatar el festejo en el Minella.

El gol terminó de inclinar una serie que Alvarado ya tenía favorable luego del empate 2-2 conseguido en Villa Ramallo. Defensores necesitaba dos goles para dar vuelta la eliminatoria y, con el resultado en contra, perdió capacidad para reaccionar.

Cuando el partido se encaminaba hacia el final, nuevamente apareció la sociedad Speck-Sosa. A los 49 minutos, el santiagueño volvió a desbordar por izquierda y esta vez Sosa definió con su pie derecho para marcar el 2-0 definitivo y sentenciar la clasificación.

Así, Alvarado está en semifinales, aunque deberá mejorar su producción futbolística si pretende dar el próximo paso. En la próxima instancia tendrá enfrente a Cipolletti, que consiguió una contundente clasificación tras golear 6-1 a Sol de América de Formosa y revertir la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida.

La semifinal comenzará el domingo 11 de octubre en Río Negro, en cancha de Cipolletti, y se definirá una semana después, el domingo 18, en el José María Minella. Alvarado contará con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la etapa campeonato: si al cabo de los dos partidos existe igualdad en puntos y diferencia de goles, será el conjunto marplatense el que avance a la final.

El objetivo está cada vez más cerca. Alvarado quedó a dos partidos de la final por el primer ascenso y tendrá nuevamente al Minella como escenario para intentar dar el último paso hacia una categoría que conoce y a la que busca regresar.