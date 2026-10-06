Buenos Aires, 6 octubre (NA) — En agosto de 2026, el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) sufrió una caída de 17,2% respecto de igual mes de 2025.

El acumulado enero-agosto de 2026 registra un incremento de 39,7% con relación a igual período del año anterior.

El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 17,2% respecto del mes anterior.

Y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una baja de 0,8% respecto del mes anterior.

Por ello es probable que, a medida que se vayan incorporando nuevos datos a la serie original, se produzcan revisiones frecuentes de los valores históricos ya publicados de las series desestacionalizada y tendencia-ciclo, explicó el INDEC.

Además, para una interpretación integral de los resultados y un mejor diagnóstico del corto plazo, es conveniente analizar la evolución de la tendencia-ciclo en conjunto con la serie desestacionalizada.

Agencia NA