El presidente de Obras Sanitarias, Ing. Tomás Amato, participó del Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026, desarrollado en Montevideo, Uruguay, bajo el lema “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”. El evento fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el Ministerio de Ambiente de Uruguay.

Durante las jornadas, representantes de organismos internacionales, empresas de agua y saneamiento y especialistas de la región analizaron estrategias para anticiparse a las sequías y responder a situaciones de emergencia hídrica.

Entre los principales ejes de trabajo se destacaron los protocolos de emergencia, los acuerdos para priorizar los usos del agua, la aplicación de datos e inteligencia artificial para prever escenarios y las herramientas financieras para afrontar las distintas etapas de una crisis. También se abordaron los procesos de toma de decisiones y la comunicación con la comunidad, con el objetivo de avanzar hacia una hoja de ruta regional para la resiliencia hídrica.

En el marco del encuentro, Amato mantuvo intercambios con Germán Sturzenegger, jefe de la División de Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos del BID, y con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, acompañado por autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). En ambas oportunidades, hizo entrega de ejemplares del libro “El desafío de las aguas”, que recorre la historia de la gestión del recurso hídrico en Mar del Plata.

La agenda también permitió conocer el nuevo AquaRating, una versión más ágil y sintética de la herramienta de diagnóstico de gestión que abre nuevas posibilidades para identificar fortalezas y oportunidades de mejora y que OSSE comenzará a implementar. El intercambio con operadores, reguladores y expertos de distintos países permitió consolidar vínculos, compartir experiencias y explorar herramientas aplicables a los desafíos de la gestión del agua y el saneamiento.

La participación de Obras Sanitarias en este espacio internacional se enmarca en la búsqueda de nuevos conocimientos, experiencias y herramientas que contribuyan a fortalecer la gestión de los servicios y trasladar los aprendizajes a acciones concretas en beneficio de la comunidad de Mar del Plata.