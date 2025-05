El próximo 19 de mayo vence el plazo fijado por el decreto nacional 196/2025 sobre la Ley de Tránsito y crece la preocupación en el transporte de cargas por la falta de adhesión de algunas provincias, incluida la de Buenos Aires, a la reformada normativa.

De no mediar prórrogas, advierten que la falta de un marco común podría paralizar el transporte y la logística en distintos puntos del país.

En ese sentido, Cristian Sanz, titular de la FADEEAC, manifestó que «si no adhiere la provincia de Buenos Aires tendremos un verdadero problema».

Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, el bahiense mencionó a Panorama, por LU2, que «el 19 de mayo entra en vigencia el decreto de Nación que introduce una serie de reformas profundas a la Ley Nacional de Tránsito» y señaló que «una gira en torno a las licencias de conducir y que impacta principalmente en los profesionales de cargas».

«El tema es que nuestra provincia, como también algunas otras, aún no adhirió a esa ley. Por lo cual, los carnets de conducir de esas categorías que se emitan en territorio bonaerense sólo tendrían validez dentro de la jurisdicción provincial. Aquellos que salgan de los límites de Buenos Aires quedarían en infracción, incluso exponiéndose a multas y hasta al secuestro del vehículo», advirtió.

El nuevo régimen establece que las licencias profesionales C, D y E deberán ser emitidas por las jurisdicciones que adhieran a las normas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y que los conductores de vehículos de más de 3.500 kg deberán cumplir con un examen psicofísico y una capacitación obligatoria. Pero si una provincia no se adhiere, sus licencias no serían válidas fuera de sus límites, lo que podría ocasionar demoras, multas, conflictos administrativos y hasta la interrupción del servicio.

«El gobierno nacional se equivoca, está comprando pescado podrido —continuó—. Nosotros teníamos un sistema que funcionaba bien, que se llamaba LiNTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) que fue mal llamada ‘licencia de Moyano’; eso es lo que compraron. Desactivaron un sistema que funcionaba perfectamente bien y que con modificar algunos contenidos hubiese sido suficiente».

«La LiNTI con licencia, con curso, capacitación de 8 horas y el psicofísico salía 80.000 pesos, ahora vamos a tener una licencia que va a tener un costo por arriba de los 200.000», sostuvo.

Por último, Sanz contó que «por suerte hay provincias que se van adhiriendo, como Chubut, Chaco, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, la más cercana, aunque quedan provincias importantes».

«El 12 de este mes tengo una reunión con el ministro de Transporte de CABA, que todavía no adhirió, pero creo que va a adherir. Porque si no adhiriera CABA y no adhiriera la provincia de Buenos Aires tendremos un verdadero problema», completó. (La Nueva)