El presidente Javier Milei brindó este lunes algunos detalles sobre las medidas que el Gobierno anunciará en los próximos días para incentivar a los argentinos a que vuelquen al sistema financiero parte de los aproximadamente 200.000 millones de dólares que, según estimaciones, permanecen fuera del circuito legal.

El Presidente defendió el esquema que preparan para habilitar el uso de dólares no declarados sin controles ni penalidades y volvió a dejar en claro que no le preocupa el origen del dinero.

La medida, que aún no fue oficializada, “es como si fuera un blanqueo, pero sin el pago de impuestos”, afirmó Milei. Y aclaró que el objetivo no es recaudatorio (similar a la etapa uno del blanqueo de 2024) sino “liberar” a los ciudadanos para que usen su dinero sin persecuciones.

En su habitual tono confrontativo, el mandatario desestimó las críticas que asocian la propuesta con un posible beneficio para fondos ilícitos. “¿Qué definimos como ilícito? La gente que intentó protegerse de los políticos ladrones son héroes, no delincuentes”, sostuvo.

“A mí no me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo”, repitió en varias ocasiones durante una entrevista televisiva. Y subrayó que “las cuestiones de economía se arreglan en la economía; las de otro tipo, en el plano jurídico y legal”.

Según Milei, el esquema permitirá monetizar la economía sin recurrir a la emisión, ya que serían los propios ciudadanos quienes pondrían sus divisas en circulación. “La única forma que usted tiene para monetizar la economía es venderle pesos a cambio de dólares a quien quiera pesos”, explicó. Los impuestos seguirán pagándose en pesos, lo que generará una mayor demanda de la moneda local y, en consecuencia, una apreciación de su valor, expuso.

El Presidente también cargó contra los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que los bancos deben emitir ante movimientos inusuales de dinero. “Me parece un horror”, opinó. “Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Va a poder usarlos sin dejar los dedos marcados y nadie tiene por qué saber de dónde los sacó”. En la visión presidencial, los controles bancarios actuales solo contribuyen a “una distorsión económica para combatir un delito”, y eso, dijo, “es una locura”.

Milei rechazó que el combate al narcotráfico o la trata de personas deba implicar restricciones económicas. “Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa, no con la economía”, lanzó.

Justificó, además, a quienes conservaron su capital por fuera del sistema. “No son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas de la política. Los impuestos son un robo, usted no los paga voluntariamente”, argumentó. Incluso fue más allá: “El que pudo zafar, genial. No lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. Quizás el que cumplió las leyes no tuvo el talento, las agallas o lo que fuera para salir del sistema”.

El mandatario insistió en que el Estado argentino nunca había tenido una situación macroeconómica como la actual, con “superávit fiscal, una cantidad de dinero fija y el tipo de cambio libre”. Atribuyó ese escenario a la decisión de su gobierno de avanzar en reformas con base moral, no táctica. “Todas las medidas tienen un origen moral. El origen es moral”, afirmó y citó al economista liberal Jesús Huerta de Soto para respaldar su visión de “eficiencia dinámica”.

El jefe de Estado evitó dar precisiones sobre la fecha en que se anunciará formalmente la medida para incentivar el uso de los dólares ahorrados fuera del sistema.

Explicó que la demora obedece a la necesidad de asegurar su eficacia técnica. “Tenemos que chequear todas las instancias y estar seguros de que esto va a funcionar”, aseguró. Admitió que, en términos electorales, la propuesta hubiese sido “un golazo”, pero insistió en que no está dispuesto a apurarla por conveniencia política: “Por rascar más votos no voy a arriesgar una medida que nos pueda generar un problema”.

En el plano operativo, el esquema está siendo desarrollado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Economía, el Banco Central y cuenta con la revisión técnica del Ministerio de Justicia. Milei remarcó que utilizarán todos los instrumentos disponibles para ponerlo en marcha y aseguró que, cuando esté listo, será “técnicamente impecable”.

Finalmente, planteó que esta “dolarización endógena” —como la llamó— permitirá que la economía funcione con más libertad, sin necesidad de blanqueos tradicionales. “Desaparecen los blanqueos”, aseguró. Y concluyó con una promesa que resume su lógica libertaria: “No hay nada con lo cual negocie la libertad. Ni año electoral ni nada. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer”. (TN)