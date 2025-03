Desde hace 14 años, Liliana Delgado padece artritis reumatoidea seropositiva, una enfermedad autoinmune.

Después de varios tratamientos y sin resultado alguno, comenzó con un

medicamento llamado ADALIMUMAB, lo que condujo al cese de los brotes de artritis.

La mujer, de 67 años, debe aplicarse este medicamento cada 15 días, el cual se aplica desde hace 11 años y cada 6

meses tiene que renovarlo ante PAMI presentando estudios y planillas.

«No tuve problema hasta el año pasado que comenzó mi calvario, en junio del 2024 presenté la documentación a PAMI y recién en el mes de agosto me la aprobaron, dejándome sin medicación durante un mes», recordó.

«El pasado 19 de diciembre volví a presentar toda la documentación a

PAMI y hasta el día de hoy no obtuve respuesta, siendo que la última inyección que me apliqué el pasado 15 de diciembre y desde esa fecha no estoy medicada», confesó.

Liliana remarcó que el mencionado medicamento «me es imposible comprarlo», ya que su costo por 2 dosis es de $3.060.000, «soy jubilada y cobro la minima, repito cada 15 días tengo que inyectarme».

Ante la falta de respuesta de la obra social, la paciente remitió a comienzos de febrero una carta documento a través de sus abogados y como no se obtuvo

respuesta realizaron una Acción de Amparo ante la justicia en donde se solicitaba en carácter de urgente el

dictado de una medida cautelar, la cual fue aprobada y presentada a PAMI, la cual no he obtenido respuesta al día de la fecha.

«Quien tenga esta enfermedad o algún familiar, sabe perfectamente a lo que lleva la falta del tratamiento, la artrosis sigue avanzando y agravando mi salud, ya que es una enfermedad potencialmente discapacitante. La angustia e incertidumbre que tengo ayuda para mal a la enfermedad», expresó.

Por lo expuesto, Liliana apeló a los medios de comunicación. «Necesito de manera urgente que ayuden a difundir mi caso, para que llegue a las personas responsables de aprobarla y así poder obtener mi medicación que por derecho me corresponde», finalizó.