Luis Lazarte, el boxeador marplatense que hace 15 años se consagraba Campeón del Mundo en Minimosca de la FIB, fue homenajeado y reconocido este jueves por la noche por sus amigos del boxeo y de la vida. “Llevo 30 años trabajando en el servicio de recolección y limpieza. Nunca dejé de barrer, ni cuando fui campeón mundial» aseguró.

Lazarte no siente pudor de que le digan “De obrero a campeón mundial”. “Nunca me dio vergüenza barrer, vergüenza es robar. Estoy feliz porque yo soy un pibe de la calle que llegó a lo máximo que uno puede aspirar» sostuvo.

Desde 1988 hasta 1997 recolectó residuos. Se rompió los meniscos de tanto subir y bajar del camión. Y se cortó infinidad de veces los brazos y las manos. Luego lo pasaron a barrido. Y desde entonces, hace 23 años que se levanta a las tres y media de la madrugada para salir a limpiar: “No sirvo para estar encerrado en una oficina. Me gusta laburar al aire libre. El trabajo me salvó la vida. No soy un boxeador que terminó mal, siempre barrí y llegué a lo más alto que un deportista puede aspirar. Hoy tengo una familia y disciplina.

Lazarte fue cartonero, valijero, cuidacoches y un día se hizo boxeador. Se entrenó con Ubaldo Sacco durante ocho meses. Pero el papá Uby, ex campeón mundial superligero, tenía un gimnasio repleto y no le daban bolilla. Dejó. Y se fue a jugar a la pelota. Pero un día, en un picadito, volvió a pararse de manos. Y allí lo descubrió José Aguirre, ex campeón Fedelatin AMB. “Mañana te venís al gimnasio”, le dijo. Y Lazarte nunca más dejó. Su entrenador de toda la vida fue el fallecido Héctor Dipilato. Cabe destacar que al momento de ser campeón mundial, en su sexta chance, su entrenador fue Fernando Sosa y su preparador fisico y coordinador de equipo donde conto nutricionista , psicologo, masoterapeuta, medico deportivo y ayuda espiritual fue su amigo Pablo Perez.

«Logré ser campeón mundial en el quinto intento, a los 39 años. Gané todo en el boxeo. Argentino, Sudamericano, Latino, Mundo Hispano y el broche de oro fue el título mundial”, comentó, con orgullo, Lazarte.