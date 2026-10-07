La provincia de Buenos Aires avanzó con una nueva regulación para limitar el uso de celulares dentro de las escuelas secundarias. La Legislatura aprobó una ley que alcanza a todos los establecimientos públicos y privados del nivel medio y establece que los dispositivos solo podrán utilizarse cuando formen parte de una actividad educativa autorizada por un docente.

La medida busca ordenar el uso de teléfonos, tablets y otras pantallas durante la jornada escolar. En la práctica, los alumnos deberán mantenerlos sin usar mientras estén en clase, salvo que el profesor considere necesario incorporarlos como herramienta pedagógica.

La iniciativa busca ampliar al nivel secundario una medida que ya es aplicada en el nivel primario. Para eso, toma como referencia la Ley N°15.534 que regula el uso de estos dispositivos en las escuelas primarias bonaerenses.

El texto aprobado incorpora además el concepto de “uso responsable” de las pantallas, que supone mantener los dispositivos sin utilizar durante la jornada educativa, excepto cuando sean necesarios para una actividad escolar. De esta manera, la Provincia fija un criterio común para todas las escuelas secundarias y deja de depender exclusivamente de la decisión de cada establecimiento.

El objetivo es que las pantallas no interfieran con el desarrollo habitual de las clases.

El Poder Ejecutivo provincial deberá definir qué organismo quedará a cargo de la implementación. Esa autoridad tendrá que elaborar protocolos, recomendaciones e instrucciones para que las escuelas puedan aplicar la nueva normativa. Antes de que eso ocurra, la ley deberá ser publicada en el Boletín Oficial y luego avanzar con su reglamentación.

El proyecto también contempla la posibilidad de que los municipios se adhieran a la iniciativa.

Durante el debate, uno de los argumentos que apareció fue el impacto que tiene el uso de los celulares entre adolescentes, especialmente en relación con las apuestas online.

Durante la discusión también se citaron datos sobre el acceso temprano a la tecnología: casi seis de cada diez chicos argentinos ya cuentan con un celular propio a los 8 años.

Con esta nueva normativa, la provincia extiende al secundario las restricciones que ya existen en el nivel primario y fija por primera vez un criterio común para el uso de celulares dentro de las aulas bonaerenses. (TN)