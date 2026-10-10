La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante un operativo de saturación dinámica durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, con la participación de móviles de la Patrulla Municipal y personal policial.

Los procedimientos se desarrollaron en la zona de Villa Primera y Coronel Dorrego. Durante los controles, los agentes verificaron la identificación de vehículos y procedieron al secuestro de 26 motos por falta de documentación.

En el transcurso del operativo, en la zona de avenida Colón y Arturo Alió, el personal intervino ante una situación en la que una mujer y un hombre insultaban al personal actuante.

Durante el control de las pertenencias, se encontró un arma blanca entre los elementos que llevaba la mujer. Por lo tanto, se solicitó apoyo policial y fue trasladada a la Comisaría Duodécima para continuar con las actuaciones correspondientes.