La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que personal de la Patrulla Municipal participó de un procedimiento que terminó con dos delincuentes aprehendidos por la sustracción de caños de cobre de medidores de gas.

El hecho ocurrió durante un operativo preventivo dinámico. Mientras los agentes realizaban controles vehiculares en la zona de Coronel Dorrego, vecinos alertaron sobre la presencia de dos delincuentes que estaban sustrayendo caños de los medidores de gas de las cuadras aledañas.

A partir de esa información, el personal inició recorridas por el sector y recibió un nuevo aviso que permitió localizar a los sospechosos en inmediaciones de Moreno y Arrué. Al llegar, los agentes observaron a dos delincuentes manipulando las cabinas de los medidores y los interceptaron cuando se separaban y descartaban caños de cobre presuntamente sustraídos.

Con apoyo de personal policial, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Duodécima para continuar con las actuaciones correspondientes.

Cabe destacar que la sustracción había provocado pérdidas de gas en los medidores de las viviendas afectadas, una situación que representaba un riesgo para los vecinos.