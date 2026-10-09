Luego de su paso por la Feria Internacional de Turismo (FIT), la Cámara Textil de Mar del Plata continúa impulsando iniciativas para promover la producción local y poner en valor el diseño marplatense.

En esta oportunidad, se prepara para una nueva edición del “Finde con Pulóver”, una propuesta ideal para quienes buscan anticiparse al regalo del Día de la Madre con prendas de abrigo, calidad y diseño hecho en Mar del Plata.

Del 9 al 12 de octubre, los comercios adheridos ofrecerán promociones y descuentos exclusivos para que vecinos y visitantes puedan elegir el regalo perfecto, acompañando al mismo tiempo a la industria textil local.

La iniciativa invita a descubrir la variedad y creatividad de la moda marplatense, en una oportunidad para renovar el guardarropa, encontrar prendas únicas y apostar por el trabajo y la producción de la ciudad.