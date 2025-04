El presidente Javier Milei aseguró que no permanecerá en la política una vez cumplido su eventual segundo mandato, en 2031. “¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro”, afirmó durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal Neura Media.

Fantino lo elogió por su postura, al decir: “Eso te diferencia de la clase política. No es que vos creés en 40 años en política”. A lo que Milei respondió con firmeza: “No, no, no, no, no”.

Ante la pregunta de si planeaba retirarse tras ese período, el mandatario fue tajante: “2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera”.

“Te vas al ostracismo”, resumió Fantino. Milei asintió y reafirmó su idea de un retiro definitivo de la vida pública, en línea con su discurso de “casta” contra la clase política tradicional. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Presidente ya ha comentado en la intimidad su deseo de concluir su proyecto político en un máximo de ocho años.