Invitados por la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el colectivo de humoristas gráficos QUADRITOS presenta HUMOR HECHO PELOTA, un libro que reúne viñetas, textos y cómics inspirados en la redonda y en toda la cultura futbolera que atraviesa a la Argentina y al mundo.

La presentación será este viernes 9 de octubre a las 18 h, con entrada libre y gratuita, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Hipólito Yrigoyen 1549, Mar del Plata.

Con la presencia del periodista Mario Giannotti, los humoristas gráficos MÁS, CLAW y GIACOMINO, en representación de los 22 integrantes de Quadritos, conversarán con el público y realizarán dibujos en vivo.

HUMOR HECHO PELOTA es una obra colectiva que reúne diferentes estilos, generaciones y trayectorias para ofrecer un abanico de miradas sobre el deporte más popular del planeta. A través del humor gráfico, sus páginas recorren la pasión, la exageración, la ilusión, la frustración y el absurdo que forman parte del universo futbolero.

Grupo Quadritos es un colectivo de 22 dibujantes humorísticos formado en 2024 con el objetivo de promover, difundir y fortalecer el humor gráfico en la Argentina. Está integrado por MÁS, CLAW, GIACOMINO, MEIJI, CORNE, KAPPEL, MARITO, TONI, DELU, FECHU, ELMER, HAROLDO MEYER, IAN MORA, JA!, ALEN, PIRU, LAMPARITA, VILLALOBO, ROCCHIA, EL CHAPA, BATISTA y FURNO. Sus integrantes cuentan con una amplia trayectoria en medios gráficos como Revista Humor, El Péndulo, Caras y Caretas, Chaupinela y MAD, así como en diarios como La Nación, La Prensa y El Tribuno. Además, varios de sus integrantes han sido reconocidos con premios internacionales y desarrollan una importante labor en la formación de nuevas generaciones a través de talleres y escuelas de dibujo.

Durante la presentación se podrá adquirir el libro y llevárselo firmado y dibujado por los humoristas presentes, sumando a la experiencia de lectura el encuentro directo con sus autores.

Sergio MÁS es un Humorista Gráfico cordobés que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Miembro del grupo QUADRITOS desde su origen. Divulgador y curador del 9no. Arte para eventos y exposiciones.

Desde 1987 ha publicado en revistas, diarios, libros y web, de Argentina, Brasil y España. Ha ganado premios y menciones en salones de humor gráfico locales como así también en Cuba, Brasil y Corea.

Publicó los libros: FÚTBOL DE MÁS (1998), MÁS HUMOR (Brasil, 2004), CON MÁS HUMOR (2009), EL ROCHA, “la primera historieta cuartetera”, en 2014 y HUMOR HECHO PELOTA con el grupo QUADRITOS, en 2026.

Es miembro de LA MESA DE LOS SALAMES, con quienes organiza el evento y libro de humor gráfico SAN JERÓNIMO DEI, en la ciudad de Córdoba.

Junto al humorista gráfico El Chapa realiza VIÑETAS CON MÁS CHAPA, un programa sobre comic y humor en YouTube.

CLAW es Claudio Szmulewicz. Porteño, nacido en 1962. Artesano, dibujante y humorista gráfico. Miembro del grupo QUADRITOS desde su origen.

Publicó los libros de humor gráfico: “Muy de acá”, “Otro”, “Berta y Pulke” y en grupo editó “Café La Mugre”, de Ediciones QUADRITOS. También es parte fundamental de HUMOR HECHO PELOTA (Ediciones QUADRITOS).

He expuesto en diversas ediciones de Riverarte (River) y en muestras colectivas en la Alianza Francesa, entre otras exposiciones.

Es miembro de “La Causa Gracia”, una agrupación que impulsó, entre otras iniciativas, “el día del humorista”, reconocido oficialmente a nivel nacional.

Disfruta del café de especialidad, andar en bicicleta y dibujar. Estos intereses y experiencias han sido una fuente de inspiración para su último libro.

Mauricio GIACOMINO, Diseñador Gráfico y Dibujante con más de 25 años de experiencia. Nacido en Choele – Choel (Río Negro) y desde su juventud afincado en Buenos Aires. Miembro del grupo QUADRITOS desde su origen.

Especialista en Diseño web pero su gran pasión son las ilustraciones de todo tipo dentro del humor gráfico, caricaturas y diseño de personajes de un amplio estilo con variadas técnicas y también para cada necesidad: publicidad, libros infantiles y juveniles, revistas, animación, comics o estampados en prendas.

Trabajó como colorista en historietas para la Warner Bros Latam.

Publicó viñetas de humor en distintos medios digitales como Discovery Channel e impresos en diarios y revistas del interior como El Mentor y Nueva Jornada, entre otras.

Está desarrollando un nuevo libro personal de humor gráfico y es el diseñador y parte fundamental del libro HUMOR HECHO PELOTA, del grupo QUADRITOS.