El tradicional «Club de estudio y ocio», termina el año con una visita de primer nivel. El artista Martín Kazanietz conocido como @gordopelota se presenta este miércoles 27 en la sede de calle 20 de Septiembre 2650.

«No por mucho madrugar se amanece más temprano». Esa será una de las ideas fuerza que marcará la charla del artista Martin Kazanietz conocido como @gordopelota, quien encaró una vida dedicada al arte después de los 30 años. El ilustrador se presenta este miércoles, a las 20, en la sede de club TRI de calle XX de Septiembre 2650. Esta será la última charla del año del ciclo «Club de estudio y ocio».

Kazanietz nació en Buenos Aires en 1985, creció en General Pico, La Pampa. Estudió diseño gráfico en la UBA. Participó como muralista en festivales como Proyecto Duo y Color BA (Buenos Aires), Pintó La Isla (Isla Maciel) y Parets (Valencia). Pintó murales en las canchas de San Telmo, Club Victoria de Villa Bosch, Quilmes, Independiente, Racing, Belgrano de Córdoba, Rosario Central, y en La Bombonera. Dedicó varios años de su pintura a la cultura de fútbol amateur. Trabajó como ilustrador para revistas y editoriales especializadas en el tema como OOF, So Foot, Victory Journal, Mundial Mag, Pickles Magazine, Season Annual, Zeit y Orsai.

Su estilo va desde el arte callejero del mural hasta el pintor de los aficionados, Botero. Capaz de emocionar con el caucho del césped artificial, una camiseta de una talla que lejos está deun cuerpo no hegemónico o un equipo que tiene de todo menos profesionalismo.

“Me interesa más el contexto que el deporte en sí. Están quienes se lo toman como algo profesional y otros que llegan en jeans a jugar un rato. Algunos incluso llegan fumando porros… no hay interés deportivo aunque hay un espectro enorme de tipos que juegan a esto”, explica.

“Me parecía interesante que eso es todo lo contrario a la idea del fútbol industrial. Están los jugadores que a los 13 años le inyectan el software del fútbol profesional de elite, que es como ser un soldado, tienen que renunciar a cuestionarse muchas cosas de la vida, de los vínculos sociales, la jerarquía, las relaciones económicas y de poder, y aprender a callarse la boca y centrarse en el fútbol. Si te preguntas esas cosas, como en el caso de Maradona, el fútbol te viene en contra. Así es cualquier industria no solo el fútbol. Por eso me parecía interesante el panorama del fútbol amateur”.

Participó de muestras colectivas en Casa del Bicentenario, CheLA, Fundación el Mirador, Azur, Beta Sur, Quimera, Atocha y Barrakesh (Buenos Aires) Richard Heller Gallery (Los Angeles), Plus One (Amberes), Chandran (San Francisco), Julio Artist Run Space (Paris), Palazzo Monti (Brescia) y Mana Contemporary (Jersey City). Hizo muestras individuales en Hollywood in Cambodia, Beta Sur (Buenos Aires) Institut Français y en La Causa Galería (Madrid), Taymour Grahne Projects (Londres), Galerie LJ (Paris) y en Allcity Space (Nueva York).

Entre sus proyectos de 2024 se destacan: su tercera muestra Individual en Madrid junto a La Causa Galería, su primera participación en ArteBa y una muestra individual junto a la galería Atocha, una muestra colectiva en OOF Gallery en Londres, y ¨Get In the Game¨, muestra colectiva en el San Francisco Museum of Modern Art. (SFMOMA). Actualmente vive y trabaja en Viedma, Río Negro.