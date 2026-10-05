La música marplatense también quiere ser parte de un acontecimiento que promete marcar un momento especial para la comunidad católica argentina. “El camino de la humanidad” es una canción creada especialmente para acompañar la bienvenida al Papa León XIV durante su visita al país y que nació desde Mar del Plata, con la intención de aportar música, fe y esperanza a esta celebración.

La obra está inspirada en “Magnífica Humanidad”, la encíclica del Papa León XIV, y fue presentada en el certamen convocado por el Episcopado para elegir propuestas musicales vinculadas con su llegada. Más allá del resultado de la convocatoria, sus autores destacan la experiencia y los vínculos generados con otros grupos y artistas que participaron de la iniciativa.

“Como marplatenses, quisimos sumar nuestra música en un momento tan especial, único e inolvidable”, expresaron sus protagonistas, quienes valoraron especialmente la posibilidad de compartir el camino con otros músicos y autores de distintos puntos del país.

La canción busca transmitir la idea de que cada paso de la humanidad tiene importancia y propone recibir al Papa “con lo mejor que tenemos: nuestra voz, nuestra fe y la certeza de que cada paso es importante”.

La composición y letra pertenecen a Cecilia Pugliese, con la voz de Cristian Rodríguez y los coros de Silvia Lacaze. El arreglo y la producción musical estuvieron a cargo de Martín Cabello, mientras que Luca Maggi realizó la grabación de voces y Antonio Russo, del Estudio del Boulevard, estuvo a cargo de la mezcla y masterización.

Con el lema “Somos la gente que dice presente”, sus creadores invitan a compartir la canción en familias, comunidades, parroquias y grupos, con el deseo de que la propuesta marplatense pueda llegar a distintos rincones del país antes de la llegada del Pontífice.

