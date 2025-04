Un nuevo acto por la Memoria llevó a cabo el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 con la inauguración este martes del Memorial en homenaje a caídos y ex combatientes de Malvinas, en el Espacio Cova, ubicado en Funes 2146.

Asistieron el presidente, el secretario, la tesorera, el gerente y los consejeros de la institución, arquitectos Diego Domingorena; Leandro Zapata; Adriana Lucchetti; Emanuel Peredo; Carlos Castiglioni; Damasia Bustamante y Sabina Casado, respectivamente; el titular del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, José María Lambertini junto a sus compañeros Alejandro Díaz, Miguel Rescia y Mario Paiardini;autoridades universitarias, comunales y de otros colegios profesionales, familiares y matriculados.

En el inicio, el cantante marplatense Cristian Rodriguez entonó el himno nacional argentino y Serenata para la tierra de uno y al final interpretó la Zamba de Malvinas, emocionando a todos los y las presentes.

Luego el Arq. Domingorena agradeció a los asistentes y contó el legado que les dejó el Arq. Roberto Cova para que este espacio sea para toda la comunidad. “La gestión busca mantener la memoria y por eso está el mural realizado por el Arq. Mariano Savino que recrea la historia de la arquitectura marplatense; un ejemplar de Ginkgo Biloba que recuerda a los desaparecidos y a la estudiante asesinada en el rectorado Silvia Filler; el mural que donó Felipe Giménez en conmemoración de ops 40 años de democracia; un mural y la muestra ‘Ecos de la Memoria, Manos que Resisten’, de los colegas Miguel Cano y Gustavo Fabbri y faltaba este mural de Malvinas”, subrayó.

Después señaló: “esta contienda los convirtió en héroes por su coraje, por su bravura, por su entrega, potenciado por la edad que tenían los soldados que eso los hace doblemente valorable todo lo que dieron por nuestra Patria. La gesta de Malvinas y sus protagonistas son transversales a nuestra sociedad porque es una causa que estamos todos los argentinos de acuerdo. Pueden reconocer que fueron protagonistas de un conflicto y saber que con su conclusión precipitó la caída de la dictadura militar y sobre eso se pudo fundar la democracia que tenemos hace 41 años que, con sus bajas y sus altas, seguimos todos sosteniendo que es el mejor sistema para estar organizados y poder avanzar”.

Además Domingorena expresó “creo que tenemos una deuda los argentinos porque hay situaciones, verdades ocultas. Injustamente cuando volvieron fueron silenciados, escondidos y hoy celebro que hace un par de días la Cámara Federal Nacional aceptó que las causas presentadas por denuncias de vejaciones y violaciones de los soldados por sus superiores tomen el sentido de lesa humanidad y vayan a la Corte Suprema. Espero que se haga justicia porque es lo que precisan nuestros caídos para descansar en paz y los ex combatientes para seguir manteniendo su honor y su hidalguía en todo lo que han hecho”, puntualizó.

Asimismo, reclamó al Ejecutivo Municipal que aún no se han iniciado las obras del trabajo ganador del Concurso provincial “Arq. Gustavo Benzoni” para la construcción del Memorial del 40° Aniversario de los Soldados Caídos en Malvinas, para darle un espacio público a las dos plazas que lo contienen. “El municipio teóricamente tenía el dinero para hacerlo y todavía no se ejecutó, así que aprovecho para decirles que está pendiente esa deuda con los ex combatientes y con toda Mar del Plata”, aseguró.

Por último, nuevamente les agradeció “porque son héroes también en la democracia, por todo lo que han sostenido sobre Malvinas. No debe haber muchas guerras en el mundo que hayan provocado lo que provoca Malvinas y que la sigan recordando. La mayoría de los países esconden sus guerras y este caso contrario mucho se lo debemos a ellos. Y cerró con “las Malvinas son argentinas”.

Por su parte, Lambertini también recordó al arq. Benzoni y a los inicios “cuando en 1983 un grupo de compañeros se juramentaron que a partir del próximo año cada 2 de abril íbamos a saludar a nuestros compañeros y a presentarles nuestros respecto El conjunto de la ciudad de Mar del Plata nos viene acompañando desde siempre,

Continuó asegurando que “la causa Malvinas la dejamos andar sola. Hoy por hoy lo que nos marca y nos empuja el legado es la obra de nuestro Centro de ex Soldados Combatientes donde mucha gente acude a realizar las diferentes actividades que tenemos. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder devolver todo ese acompañamiento. Esta altura moral de cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen y me uno al reclamo de la materialización del proyecto para que la Municipalidad realice lo concursado”, culminó.