Mar del Plata, 6 de octubre de 2026 – En el marco de los distintos llamados y consultas recibidos por parte de vecinos del barrio El Sosiego y zonas aledañas, Camuzzi informa que no se ha producido ninguna rotura de cañerías ni existe una fuga de gas en la zona.

La presencia de olor percibida en el ambiente se debe a un derrame de Mercaptano, un compuesto que se usa como aromatizante del gas natural, ocurrido en la estación reguladora de presión El Tejado, ubicada en inmediaciones de la Ruta 2, como consecuencia de un hecho vandálico sobre el sistema de inyección del odorante.

El Mercaptano es se incorpora al gas natural para otorgarle su característico olor y facilitar su detección ante eventuales pérdidas. Debido a su elevada concentración, incluso una pequeña cantidad derramada puede generar una intensa percepción de olor, que puede extenderse a las zonas cercanas en función de las condiciones del viento, sin representar riesgo alguno para la salud.

Camuzzi ya se encuentra trabajando en el lugar con personal especializado para neutralizar el líquido derramado y normalizar la situación. La compañía lleva tranquilidad a los vecinos y aclara que no es necesario realizar ninguna acción particular, dado que el olor irá disminuyendo progresivamente durante las próximas horas hasta desaparecer a medida que avancen las tareas de neutralización.

Camuzzi recuerda que, ante cualquier situación que pueda generar dudas o preocupación vinculada al servicio de gas natural, los usuarios pueden comunicarse con la compañía a través de sus canales oficiales.

Acerca de la compañía

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas. Bajo un complejo sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que supera los 50.000 km lineales de extensión, la compañía abastece a más de 2.200.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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