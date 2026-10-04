El cortometraje argentino Normal kids de Juanma Ozan y Valentín Wein se consagró como el Mejor Cortometraje en la Competencia Internacional del 12° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA. Además, Teo Colella y Río Cabral, protagonistas de la producción argentina, obtuvieron el premio a Mejor Actuación. Por su parte, el corto argentino Casi 30 de Mila Aquilia y Bianca Oliveti se llevó el Premio del Público. Con récord de audiencia, el festival concluyó este domingo en el Museo MAR de Mar del Plata.

El jurado integrado por Matías Dinardo, Diego Ercolano y Nancy Jaimez distinguió a Normal kids como “una comedia ágil y divertida, que aborda con lucidez el tema de la amistad durante la infancia y su relación con el mundo adulto”. Además, valoraron “la lograda construcción de los personajes así como una propuesta formal precisa, particularmente en el uso de la cámara, el ritmo de montaje y la música, que potencian el relato y su tono”.

Acerca del premio a Mejor Actuación, el jurado reconoció a Colella y Cabral “por la naturalidad, frescura y complicidad con la que construyen a sus personajes, logrando que cada gesto y cada silencio potencien el humor y la ternura del relato”. También, apuntaron que “el vínculo construido entre ambos resulta genuino, entrañable y desfachatadamente memorable”.

En tanto, la francesa Apolline Andreys ganó el premio a Mejor Dirección por Lady Attila. En su dictamen, el jurado destacó a la realizadora y protagonista “por construir un universo donde la imaginación se convierte en una forma de libertad”, al tiempo que enfatizaron que el trabajo sobre la libertad y el humor “nos recuerda la importancia de los sueños”. “La energía de la música y el ritmo del montaje acompañan la transformación de Agathe en Lady Attila”, agregaron.

El premio a Mejor gag o situación cómica se llevó The undying pain of existence de Oscar Jacobson. Respecto al reconocimiento otorgado al cortometraje suizo, distinguieron a la comezón por la picadura de mosquito “por psicodelizar el placer de rascarse donde pica, en una situación incómoda tan absurda como poética”.

Por otra parte, el premio Pochoclo Rental al Mejor corto argentino en exhibición fue otorgado a Dra. Miranda de Denise Anzarut “por provocar risas a través del retrato de un personaje atravesado por la crisis del deseo y la precariedad, y por construir situaciones hilarantes que confirman que el absurdo y lo cotidiano muchas veces van de la mano”.

Finalmente, el jurado brindó dos menciones especiales. En primer lugar, valoraron al español Videoclub 2001 de Guillermo Polo “por la destreza de su dirección de arte para recrear ese mundo extinto de los videoclubes, que todavía late en la memoria de toda una generación”. Además, destacaron a Casi 30 como “corto auténtico, cercano y con toques bien marplatenses”, cuya virtud reside en “retratar la amistad y el acompañamiento en momentos de crisis, con una mirada que encuentra humor en la incomodidad y en las asperezas, sin renunciar a la ternura”.

El 12° Festival FUNCINEMA culminó este domingo con récord de espectadores, 20 proyecciones y 106 producciones que se exhibieron en secciones paralelas y la Competencia Internacional de Cortos.

TODOS LOS GANADORES

-Corto: Normal kids

-Dirección: Apolline Andreys por Lady Attila

-Actuación: Teo Colella y Río Cabral de Normal kids

-Mejor Gag o Situación Cómica: The undying pain of existence

-Premio Pochoclo Rental al Mejor Corto Argentino en Exhibición: Dra. Miranda

-Menciones: Casi 30 y Videoclub 2001

-Premio del Público: Casi 30