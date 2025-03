Qué es Viagogo

Viagogo es un sitio web de compra y venta de entradas para diferentes eventos que opera en todo el mundo. En la plataforma aseguran que «facilitan el acceso a más de 50 millones de eventos» y que dan la «libertad de comprar o vender desde cualquier dispositivo en casi cualquier moneda o idioma del mundo y en todo momento».

La empresa fue fundada en 2006 por Eric Baker en Londres, Inglaterra, aunque hoy en día tiene presencia física en Ginebra (Suiza), Toronto (Canadá) y Delaware (Estados Unidos), este último conocido por ser un paraíso fiscal.

Viagogo es la cuarta empresa con más denuncias en Defensa al Consumidor. Hay quienes aseguran que nunca recibieron los boletos o que los que les llegaron eran falsos y no pudieron ingresar a sus respectivos eventos.

Pero el principal motivo de los reclamos no es la falsedad o la no entrega de las entradas, sino la facturación donde llegan valores inflados y con impuestos que no mensionan en la web.



“No tenés con quién comunicarte, nunca te responden los mails. Abrieron una investigación que fue un solo mail que me mandaron, no pasó más nada”, cerró. Y es que la empresa nunca se hace cargo de estos reclamos. En este caso la entrada sí llegó, aunque varias semanas después, pero en muchos otros no y Viagogo nunca se hace cargo.

En el propio sitio web aclaran que los impuestos ya están incluídos en el valor que figura, además de sostener que «las tasas que se cobran se reflejan en su totalidad; no encontrarás tasas ocultas nunca».



Denuncias a Defensa al Consumidor

La Resolución 424/2020 Secretaría de Comercio Interior establece que las páginas web que venden productos o servicios deben incluir un botón de arrepentimiento para que el comprador pueda revocar fácilmente su compra. El problema en este caso es que como se mencionó antes la empresa no está radicada en el país y no tiene oficinas, por lo que, si bien debiera regirse por la legislación local aunque no tenga presencia en el territorio, las sanciones que impone Argentina son inaplicables.

«No tenemos eficacia con las normativas, si le ponés una multa no la pagan y listo. Hacés la denuncia penal y tampoco pasa nada. No tenemos mecanismos administrativos ni legislación para bloquear la web y tampoco se sabe si el ENACOM tiene la capacidad técnica para hacer eso con una empresa que no tiene los servidores en el país», reconoce Alejandro Pérez Hazaña, director nacional de Defensa al Consumidor.

Cómo pedir la devolución del dinero

Si bien los reclamos a Viagogo no prosperan y la misma plataforma especifica que es imposible cancelar una operación realizada, desde Defensa al Consumidor aseguran que el usuario tiene derecho a hacer la denuncia en la empresa emisora de la tarjeta —Visa, Mastercard, etc— y al banco. Este último tiene la obligación de devolver el dinero y cancelar la operación.

La falta de una legislación más estricta y moderna —al contrario de lo que marca la moda libertaria— y de recursos económicos y humanos para Defensa al Consumidor, provoca que las empresas puedan estafar a los usuarios sin ningún tipo de consecuencia.





«Estafa»

Compre 2 entradas por viagogo para el show de Shakira llegamos a la puerta 10 campo vip, requisan y hacen pasar al molinete donde nos dicen q tenemos q ir hasta la otro punta a la boleteria para revalidar las entradas xq en la aplicación no se veía el QR DE 8.30 A 22.15 EN LA BOLETERÍA DE LA CANTIDAD DE GENTE HACIENDO RECLAMOS… NOS ATENDIERON DICIENDO QUE HABIAMOS SIDO ESTAFADAS QUE VIAGOGO NO PODIA VENDER ENTRADAS PARA ESTE EVENTO . NO ME SOLUCIONARON NADA Y YA ABONE LAS ENTRADAS Y TAMPOCO PUDIMOS INGRESAR. UNA VERGÜENZA 😡 DESASTRE TOTAL ERAMOS MUCHÍSIMAS PERSONAS SIN PODER INGRESAR CUANDO EL SHOW COMENZO A LAS 21HS QUE DECIR MI HIJA Y YO LLORANDO DE LA BRONCA Y DESILUSIÓN 😢

MAS RECLAMOS POR LAS ESTAFAS DE VENTA DE ENTRADAS EN VIAGOGO PARA SHAKIRA 2025 BUENOS AIRES