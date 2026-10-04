Más de 25.000 personas participaron este domingo de la 66ª Caravana de la Primavera, una de las celebraciones más tradicionales y convocantes de Mar del Plata y la bicicleteada más grande del país.

Organizada por los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, la tradicional jornada reunió a familias, grupos de amigos y vecinos de toda la ciudad, que recorrieron las calles de Mar del Plata bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”.

La Caravana comenzó a las 8:45 en Matheu y Jujuy y recorrió Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata. Allí los participantes tuvieron un momento de descanso para compartir, comer y reponer energías antes de emprender el regreso.

La vuelta se realizó por la costa hasta avenida Luro y tuvo su cierre en el Monumento al General San Martín, donde se llevó adelante el acto de clausura cerca de las 16:30.

Como parte de la jornada también se realizó el tradicional sorteo de una bicicleta, el solapín número 2625 resultó ser ganador.

«La primavera finalmente llegó a La Feliz y con un domingo espléndido copamos Mar del Plata y volvimos a hacer historia», afirmó Ignacio Monacchi, organizador general de esta edición de la Caravana de la Primavera.

Una vez más, la Caravana de la Primavera convocó a miles de marplatenses para celebrar una de las tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad y recibir juntos la llegada de la primavera.