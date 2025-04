A pocas horas de que alumnos planearon una masacre en una escuela de Ingeniero Maschwitz, un grupo de estudiantes de un colegio católico de Mar del Plata amenazó con matar a un compañero con un arma de fuego, al tiempo que un padre fue imputado.

Fuentes periodísticas locales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los adolescentes de sexto grado organizaban vía WhatsApp un «tiroteo» en la escuela Jesús María, situada en la calle Estado de Israel al 3000.

En un video, uno de los alumnos exhibía una pistola calibre 32 mientras decía: «Ranchito con eso le vamos a dar, que no se regale». La filmación fue compartida en un grupo de la aplicación de mensajería instantánea y llegó a los padres, quienes realizaron la denuncia.

En ese contexto, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal, Walter Martínez Soto, ordenó la notificación de la formación de una causa al padre de uno de los menores por «Averiguación de ilícito» y la incautación de la pistola.

El caso de Ingeniero Maschwitz

Alumnos de una escuela de Ingeniero Maschwitz planificaron por WhatsApp realizar una masacre y hay temor entre la comunidad educativa frente al conocimiento de los crudos mensajes enviados en el grupo.

«Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida», dice uno de los mensajes enviados al grupo de la aplicación de mensajería instantánea.

En el chat los estudiantes de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz organizaron un ataque y manifestaron que asesinarán a «quien toque».

«Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también», expresa un mensaje en el grupo «Tiroteo escolar» donde hay cerca de 10 alumnos. (NA)